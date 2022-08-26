Колишня Ілона Маска виставила на аукціон його архівні фотографії

Дженніфер Гвінн хоче зібрати гроші на навчання пасинка у коледжі

Архівні знімки Ілона Маска, котрі раніше ніхто не бачив, виставила на аукціон колишня дівчина мільярдера. Про це пише NDTV.

Придбати унікальні знімки молодого та ще не такого багатого Ілона Маска можна на аукціоні RR Auctions.

Усього на торги виставлено вісімнадцять фотографій Маска. Мінімальна ставка за кожне фото — 100 доларів.

[ + – ] Ілон Маск і Дженніфер Гвінн у 1995 році Фото: RR Auctions

Дженніфер Гвінн, яка і виставила знімки на аукціон, сказала, що вони зроблені в 1994 році, коли вона сама та Ілон Маск навчалися в Пенсільванському університеті.

Гвінн продає фотографії з аукціону, щоб зібрати кошти на освіту свого пасинка. За її словами, стосунки тривали рік.

Дженніфер Гвінн, якій зараз 48 років, розповіла, що з Маском вона зустрічалася цілий рік, зараз із сім'єю вона живе у Південній Кароліні, США.

На фотографіях, які вона виставила на аукціон, видно, як Маск розважається в університетському містечку, проводить час у кімнаті з друзями та працює за комп'ютером.

[ + – ] Фото молодого Ілона Маска можна купити на аукціоні

Гвінн також повідомила деякі подробиці про роман із майбутнім підкорювачем космосу. Їхні стосунки були "солодкими, але не надто ніжними".

Роман закінчився, коли Маск переїхав до Пало-Альто в 1995 році і почав зустрічатися зі своєю першою дружиною Джастін Вілсон.

"Ми познайомилися восени 1994 року. Я була молодшою за нього. Ми жили в одному гуртожитку і працювали разом. Спочатку мене привернув його сором'язливий характер", — розповіла Гвінн.

"Він був дуже зосереджений на навчанні. На той час він завжди говорив про електромобілі. Він безперечно мав мету і розглядав університет як сходинку до цієї мети", — описала характер молодого Маска його колишня дівчина.

Також Дженніфер Гвінн продає вітальну листівку від Маска, ціна на яку стартує з 1 331 долара.

Листівку Маск підписав особисто: "З Днем Народження, Дженніфер (також відома як Бу-Бу) З любов'ю, Ілон".

Нагадаємо, після розлучення Маск зустрічався з багатьма жінками. Зокрема зі співачкою Граймс та акторкою Ембер Герд. А тепер з'ясувалося, що його співробітниця таємно народила близнюків.

А ось чутки про те, що він мав інтрижку з дружиною співзасновника компанії Google Сергія Бріна, Ілон Маск заперечує.