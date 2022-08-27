Младшая дочь Стива Джобса появилась на обложке Vogue

Ив Джобс стала лицом бренда Louis Vuitton.

23-летняя младшая дочь основателя корпорации Apple, ныне покойного Стива Джобса, Ив, развивает модельную карьеру и делает это настолько успешно, что уже успела появиться на обложке Vogue Japan.

В начале этого года девушка присоединилась к DNA Model Management, а также заключила контракт с люксовым брендом Louis Vuitton, и теперь ее лицо будет повсюду в предстоящей цифровой кампании модного дома.

На обложке журнала Ив позирует в толстовке с графическим принтом от Louis Vuitton, а ее волосы собраны в высокий конский хвост.

Ранее она признавалась, что планирует заниматься тем, что любит больше всего.

"По мере того, как моя жизнь немного разворачивается, я собираюсь найти способ повлиять на большинство людей наилучшим образом. Я хочу не торопиться, все сделать правильно и найти то, что мне нравится, точно так же, как я вижу, как моя мама находит способы достучаться до людей", – сказала мисс Джобс в интервью Vanity Fair.

В 2020 году Ив дебютировала в качестве модели в рекламной кампании Glossier, а в октябре того же года она впервые прошлась по подиуму Coperni на Неделе моды в Париже. Девушка работала вместе с известными моделями, такими как Джиджи Хадид, Палома Эльсессер и другими. По словам дизайнеров, эти изделия были вдохновлены технологиями Apple.

Она выпускница Стэнфордского университета, где познакомились ее родители, Стив и Лорен Пауэлл. Девушка изучала научные технологии и общество с уклоном в политику. Она также является опытным наездником и часто делится фотографиями своих достижений в Instagram. Ив занимает пятую строчку в рейтинге лучших наездников мира в возрасте до 25 лет по версии авторитетного издания Horse Sport.

"Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как совмещать дружбу, школу и катание на велосипеде, но с годами я поняла, что лучший способ заставить все это работать — расставить приоритеты в том, что для вас важнее всего", – подчеркнула Ив.

У Ив есть родные сестры Рид и Эрин, а такде сводная сестра Лиза от предыдущих отношений отца.

Напомним, в прошлом году Ив Джобс впервые показала своего возлюбленного.