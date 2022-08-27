Молодша дочка Стіва Джобса з'явилася на обкладинці Vogue

Ів Джобс стала обличчям бренду Louis Vuitton.

23-річна молодша дочка засновника корпорації Apple, нині покійного Стіва Джобса, Ів розвиває модельну кар'єру та робить це настільки успішно, що вже встигла з'явитися на обкладинці Vogue Japan.

На початку цього року дівчина приєдналася до DNA Model Management, а також уклала контракт із люксовим брендом Louis Vuitton, і тепер її обличчя буде всюди в майбутній цифровій кампанії модного дому.

На обкладинці журналу Ів позує в толстовці з графічним принтом від Louis Vuitton, а її волосся зібране у високий кінський хвіст.

Раніше вона зізнавалася, що планує займатися тим, що любить найбільше.

"У міру того, як моє життя трохи розвертається, я збираюся знайти спосіб уплинути на більшість людей найкращим чином. Я хочу не поспішати, все зробити правильно та знайти те, що мені подобається, так само, як я бачу, як моя мама знаходить способи достукатися до людей", — сказала міс Джобс в інтерв'ю Vanity Fair.

У 2020 році Ів дебютувала як модель у рекламній кампанії Glossier, а в жовтні того ж року вона вперше пройшлася по подіуму Coperni на Тижні моди в Парижі. Дівчина працювала разом із відомими моделями, такими як Джіджі Хадід, Палома Ельсессер та іншими. За словами дизайнерів, на ці вироби надихнули технології Apple.

Вона випускниця Стенфордського університету, де познайомилися її батьки, Стів і Лорен Павелл. Дівчина вивчала наукові технології та суспільство з ухилом у політику. Вона також є досвідченою вершницею та часто ділиться фотографіями своїх досягнень у Instagram. Ів займає п'яту сходинку в рейтингу найкращих наїзників світу віком до 25 років за версією авторитетного видання Horse Sport.

"Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, як поєднувати дружбу, школу та катання на велосипеді, але з роками я зрозуміла, що найкращий спосіб змусити все це працювати — розставити пріоритети в тому, що для вас найважливіше", — наголосила Ів.

В Ів є рідні сестри Рід і Ерін, а також зведена сестра Ліза від попередніх стосунків батька.

Нагадаємо, минулого року Ів Джобс уперше показала свого коханого.