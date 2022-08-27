Рецепт вкуснейшего печенья брауни от Лизы Глинской

Готовим вкусное угощение к осеннему чаепитию.

Шоколадное печенье брауни — вкусное угощение к чаю, которое обязательно порадует вас и ваших близких. Приготовить его очень просто, а результат вас точно удивит. Рецептом поделилась фуд-блогер Лиза Глинская.

Ингредиенты:

Черный и молочный шоколад — 200 гр

Сливочного масла — 50 гр

Яйца (2 штуки) — 100 гр

Сахар (6 ст.л) — 130 гр

Мука (3/4 стакана) — 100 гр

Разрыхлитель (1 ч.л.) — 5 гр

Соль — щепотка

Пошаговый рецепт:

Смешиваем все сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соль. Оставляем ненадолго. В это время смешиваем шоколад со сливочным маслом, растапливаем.

В чаше комбайна смешиваем яйца с сахаром, взбиваем полученную массу.

Добавляем яичную массу в шоколадно-сливочную. Продолжаем взбивать.

Добавляем в полученную массу сухие ингредиенты, продолжаем взбивать и хорошо перемешиваем.

Переливаем массу в миску. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на три часа.

Когда тесто остынет, формируем из него шарики размером с грецкий орех, выкладываем их на пергамент на большом расстоянии друг от друга, так как при выпекании печенье увеличиться в размере.

Выпекаем при температуре 175 градусов 12 минут.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

Приятного аппетита!

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