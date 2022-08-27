Рецепт вкуснейшего печенья брауни от Лизы Глинской
Готовим вкусное угощение к осеннему чаепитию.
Шоколадное печенье брауни — вкусное угощение к чаю, которое обязательно порадует вас и ваших близких. Приготовить его очень просто, а результат вас точно удивит. Рецептом поделилась фуд-блогер Лиза Глинская.
Ингредиенты:
- Черный и молочный шоколад — 200 гр
- Сливочного масла — 50 гр
- Яйца (2 штуки) — 100 гр
- Сахар (6 ст.л) — 130 гр
- Мука (3/4 стакана) — 100 гр
- Разрыхлитель (1 ч.л.) — 5 гр
- Соль — щепотка
Пошаговый рецепт:
- Смешиваем все сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соль. Оставляем ненадолго. В это время смешиваем шоколад со сливочным маслом, растапливаем.
- В чаше комбайна смешиваем яйца с сахаром, взбиваем полученную массу.
- Добавляем яичную массу в шоколадно-сливочную. Продолжаем взбивать.
- Добавляем в полученную массу сухие ингредиенты, продолжаем взбивать и хорошо перемешиваем.
- Переливаем массу в миску. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на три часа.
- Когда тесто остынет, формируем из него шарики размером с грецкий орех, выкладываем их на пергамент на большом расстоянии друг от друга, так как при выпекании печенье увеличиться в размере.
- Выпекаем при температуре 175 градусов 12 минут.
- Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.
Приятного аппетита!
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