Рецепт найсмачнішого печива брауні від Лізи Глінської

Готуємо смачне частування до осіннього чаювання.

Шоколадне печиво брауні — смачне частування до чаю, яке обов'язково порадує вас і ваших близьких. Приготувати його дуже просто, а результат вас точно потішить. Рецептом поділилася фуд-блогерка Ліза Глінська.

Складові:

Чорний і молочний шоколад — 200 гр

Вершкового масла — 50 гр

Яйця (2 штуки) — 100 гр

Цукор (6 ст.л.) — 130 гр

Борошно (3/4 склянки) — 100 гр

Розпушувач (1 ч.л.) — 5 гр

Сіль — дрібка

Покроковий рецепт:

Змішуємо всі сухі інгредієнти — борошно, розпушувач, сіль. Залишаємо ненадовго. У цей час змішуємо шоколад із вершковим маслом, розтоплюємо.

У чаші комбайна змішуємо яйця з цукром, збиваємо отриману масу.

Додаємо яєчну масу в шоколадно-вершкову. Продовжуємо збивати.

Додаємо до отриманої маси сухі інгредієнти, продовжуємо збивати й добре перемішуємо.

Переливаємо масу в миску. Накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на три години.

Коли тісто охолоне, формуємо з нього кульки розміром із волоський горіх, викладаємо їх на пергамент на великій відстані одна від одної, тому що під час випікання печиво збільшиться в розмірі.

Випікаємо за температури 175 градусів 12 хвилин.

Посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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