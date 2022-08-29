Эмма Уотсон сходила на свидание с таинственным бойфрендом

Актриса не распространяется о своей личной жизни, но папарацци не дремлют

Эмма Уотсон, звезда "Гарри Поттера", предпочитает скрывать своих бойфрендов и не говорит о личной жизни в интервью, но журналисты выяснили, что она встречается с богатым наследником. Об этом пишет Daily Mail.

Слухи о том, что актриса встречается с Брэндоном Грином, сыном скандального миллиардера Филипа Грина, бывшего владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop, появились еще осенью прошлого года. Их фотографировали, выходящими из вертолета в Баттерси.

И судя по всему Эмма Уотсон все еще встречается с Грином.

[ + – ] Эмма Уотсон и Брэндон Грин в Венеции

Сейчас пара отдыхает в Венеции. Эмма и Брэндон Грин посетили Fondazione Prada, угощались виноградом и вафлями и катались на гондоле.

уУ Брэндона совершенно другие карьерные устремления, чем у его отца, и он разделяет интерес Эммы к охране окружающей среды.

Он вкладывается в благотворительные проекты, после того, как империя его отца Arcadia Group, в которую входили Topshop, Dorothy Perkins и Burton, рухнула.

"Он очень заинтересовался биоразнообразием и спасением океанов. Он много занимается благотворительностью как в фонде князя Монако Альбера, так и в фонде принцессы Шарлен", — рассказывал источник, знакомый с Брэндоном.

Ранее Эмма Уотсон якобы встречалась с бизнесменом Лео Робинтоном и они, по слухам, даже были помолвлены, но актриса опровергла эти домыслы.

Впрочем, официально она еще ни разу не появлялась на публике с Брэндоном. Так что ее фанатам приходится довольствоваться снимками папарацци.

Напомним, ранее Эмма Уотсон стала лицом рекламной кампании Prada и сама срежиссировала ролик.