Емма Вотсон сходила на побачення з таємничим бойфрендом

Акторка не розповідає про своє особисте життя, але папараці не дрімають

Емма Вотсон, зірка Гаррі Поттера, воліє приховувати своїх бойфрендів і не говорить про особисте життя в інтерв'ю, але журналісти з'ясували, що вона зустрічається з багатим спадкоємцем. Про це пише Daily Mail.

Чутки про те, що акторка зустрічається з Брендоном Гріном, сином скандального мільярдера Філіпа Гріна, колишнього власника збанкрутілої компанії Topshop у 2020 році, з'явилися ще восени минулого року. Їх сфотографували, коли вони виходили з вертольота в Баттерсі.

І судячи з усього, Емма Вотсон все ще зустрічається з Гріном.

[ + – ] Емма Вотсон і Брендон Грін у Венеції

Наразі пара відпочиває у Венеції. Емма та Брендон Грін відвідали Fondazione Prada, пригощалися виноградом та вафлями та каталися на гондолі.

У Брендона зовсім інші кар'єрні стремління, ніж у його батька, і він поділяє інтерес Емми до охорони довкілля.

Він вкладається в благодійні проєкти після того, як імперія його батька Arcadia Group, до якої входили Topshop, Dorothy Perkins і Burton, впала.

"Він дуже зацікавився біорізноманіттям та порятунком океанів. Він багато займається благодійністю як у фонді князя Монако Альбера, так і у фонді принцеси Шарлін", — розповідало джерело, знайоме з Брендоном.

Раніше Емма Вотсон нібито зустрічалася з бізнесменом Лео Робінтоном і вони, за чутками, навіть заручилися, але акторка спростувала ці домисли.

Проте офіційно вона ще жодного разу не з'являлася на публіці з Брендоном. Тож її фанатам доводиться задовольнятися знімками папараці.

Нагадаємо, раніше Емма Вотсон стала обличчям рекламної кампанії Prada і сама зрежисувала ролик.