Made in Uzbekistan: Гвинет Пэлтроу появилась на публике в необычном наряде

Наряд актрисы был разукрашен традиционным узбекским орнаментом.

49-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу любит удобную и практичную одежду, причем в повседневной жизни отдает предпочтение демократичным брендам. Недавно она была замечена на улице в платье-халате с большой надписью Made in Uzbekistan.

Наряд белого цвета с красно-желто-синим национальным орнаментом длины миди знаменитость дополнила черными кожанными босоножками на плоской подошве, а в качестве аксессуаров на ней можно было увидеть золотое колье с крупной подвеской в форме сердца.

При этом на актрисе не было ни грамма макияжа, а волосы выглядели слегка растрепанными. Она активно жестикулировала и о чем-то разговаривала со своей спутницей.

Ранее мы рассказывали о том, что в свое время Гвинет встречалась с Брэдом Питтом. Бывшие возлюбленные поддерживают тесные отношения, и актриса даже помогает продвигать Питту его новую линию кашемира God's True Cashmere, которую ее оздоровительная компания рекламирует как идеальный подарок на День отца. Брэд рассказал, как именно отец Гвинет впервые познакомил его с кашемиром, что вдохновило его на создание собственной линии вместе с деловым партнером Сат Хари Халса.

Напомним, не так давно Пэлтроу показала свою уже практически взрослую дочь.