Гвинет Пэлтроу показала фото повзрослевшей дочери со школьного выпускного

18-летняя дочка актрисы, Эппл Пэлтроу, окончила школу.

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18-летняя Эппл Пэлтроу — дочка актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Мартина — окончила школу. По этому случаю ее знаменитая мама опубликовала в Instagram-сторис снимок с повзрослевшей наследницей и поздравила ее с новым этапом в жизни.

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"Поздравляю всех выпускников, особенно Эппл", — написал Гвинет.

[ + – ] Instagram/gwynethpaltrow/ Эппл Пэлтроу на школьном выпускном с Гвинет Пэлтроу и Крисом Мартином.

На фото 49-летняя Пэлтроу улыбается рядом с дочкой и бывшим мужем Крисом Мартином, одетым в классический темный костюм. Крис обнимает Эппл.

Фанаты актрисы уже не раз писали о том, насколько сильно дочка Пэлтроу похожа на свою звездную маму. В комментариях под каждым фото ее сравнивают с Гвинет.

В мае выпускнице исполнилось восемнадцать. По этому случаю ее знаменитая мама опубликовала у себя в соцсетях снимок дочери и написала проникновенный пост, в котором, не скрывая эмоций, поздравила наследницу с днем рождения.

"Мое сердце переполняется чувствами, которые я не могу выразить словами. Ты экстраординарная во всех отношениях. С днем рождения, моя дорогая девочка. Я надеюсь, ты знаешь, насколько ты особенная и сколько света ты принесла всем, кому посчастливилось знать тебя. Особенно мне. Я говорю это все время и никогда не перестану… по словам тети Дрю, я родилась в тот день, когда родилась ты. Я тебя люблю. Мама" — написала Гвинет под фото дочери.

Фото: Скриншот

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин поженились в 2003 году, в 2004 году у них родилась дочка Эппл, а через два года сын Мозес — сейчас ему шестнадцать лет. В 2016 году пара рассталась, но оба сумели сохранить теплые чувства друг к другу и продолжили вместе воспитывать детей.

В 2014 году Гвинет Пэлтроу познакомилась со сценаристом Брэдом Фэлчаком, который работал над сериалами "Хор", "Американская история ужасов" и "Королевы крика". В 2018 году они поженились и до сих пор счастливы в браке. Не так давно Гвинет рассказывала о том, что каждое утро они с супругом начинают с медитации, и это лучшее время, которое они проводят вместе.

Фокус ранее писал, что Крис Мартин с 2017 года встречается со звездой "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон. Пара живет вместе в особняке в Малибу стоимостью $14,4 млн.