Гвінет Пелтроу показала фото дочки, яка подорослішала, зі шкільного випускного

18-річна донька актриси, Еппл Пелтроу, закінчила школу.

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18-річна Еппл Пелтроу — донька актриси Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Мартіна — закінчила школу. З цієї нагоди її знаменита мама опублікувала в Instagram-сторіс знімок зі спадкоємицею, що подорослішала, і привітала її з новим етапом у житті.

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"Вітаю всіх випускників, особливо Еппл", — написала Гвінет.

[ + – ] Instagram/gwynethpaltrow/ Еппл Пелтроу на шкільному випускному з Гвінет Пелтроу та Крісом Мартіном

На фото 49-річна Пелтроу усміхається поруч із донькою та колишнім чоловіком Крісом Мартіном, одягненим у класичний темний костюм. Кріс обіймає Еппл.

Фанати акторки вже не раз писали про те, як сильно донька Пелтроу схожа на свою зіркову маму. У коментарях під кожним фото її порівнюють із Гвінет.

У травні випускниці виповнилося вісімнадцять. Із цієї нагоди її знаменита мама опублікувала в себе в соцмережах знімок доньки та написала проникливий пост, у якому, не приховуючи емоцій, привітала спадкоємицю з днем народження.

"Моє серце переповнюється почуттями, які я не можу висловити словами. Ти екстраординарна з усіх сторін. Із днем народження, моя дорога дівчинко. Я сподіваюся, ти знаєш, наскільки ти особлива та скільки світла ти принесла всім, кому пощастило тебе знати. Особливо мені. Я кажу це весь час і ніколи не перестану ... за словами тітки Дрю, я народилася в той день, коли народилася ти. Я тебе люблю. Мама", — написала Гвінет під фото дочки.

Фото: Скриншот

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін одружилися у 2003 році, у 2004 році в них народилася донька Еппл, а через два роки син Мозес — зараз йому шістнадцять років. У 2016 році пара розлучилася, але обидва зуміли зберегти теплі почуття одне до одного та продовжили разом виховувати дітей.

У 2014 році Гвінет Пелтроу познайомилася зі сценаристом Бредом Фелчаком, який працював над серіалами "Хор", "Американська історія жахів" і "Королеви крику". У 2018 році вони одружилися та досі щасливі в шлюбі. Нещодавно Гвінет розповідала про те, що кожного ранку вони з чоловіком починають із медитації, і це найкращий час, який вони проводять разом.

Фокус раніше писав, що Кріс Мартін із 2017 року зустрічається із зіркою "50 відтінків сірого" Дакотою Джонсон. Пара живе разом у маєтку в Малібу вартістю $14,4 млн.