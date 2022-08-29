Made in Uzbekistan: Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці в незвичайному вбранні

Вбрання акторки було прикрашене традиційним узбецьким орнаментом.

49-річна американська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу любить зручний і практичний одяг, причому в повсякденному житті віддає перевагу демократичним брендам. Нещодавно вона була помічена на вулиці в сукні-халаті з великим написом Made in Uzbekistan.

Вбрання білого кольору з червоно-жовто-синім національним орнаментом довжини міді знаменитість доповнила чорними шкіряними босоніжками на плоскій підошві, а як аксесуари на ній можна було побачити золоте кольє з великою підвіскою у формі серця.

При цьому на акторці не було ні грама макіяжу, а волосся мало злегка розпатланий вигляд. Вона активно жестикулювала та про щось розмовляла зі своєю супутницею.

Раніше ми розповідали про те, що свого часу Гвінет зустрічалася з Бредом Піттом. Колишні кохані підтримують тісні стосунки, і акторка навіть допомагає просувати Пітту його нову лінію кашеміру God's True Cashmere, яку її оздоровча компанія рекламує як ідеальний подарунок на День батька. Бред розповів, як саме батько Гвінет уперше познайомила його з кашеміром, що надихнуло його на створення власної лінії разом із діловим партнером Сат Харі Халсою.

Нагадаємо, нещодавно Пелтроу показала свою вже практично дорослу дочку.