Ким Кардашьян появилась в образе куклы Барби

Ким сообщила, что любимая кукла вдохновила ее на создание образа в розовом

Ким Кардашьян опубликовала видео из своего необъятного гардероба, продемонстрировав новый образ в стиле культовой куклы Барби. Об этом пишет Daily Mail.

"Balenci Barbie", — написала самая известная из клана Кардашьян, намекнув, что розовое платье в стиле 1990-х из коллекции Balenciaga.

41-летняя звезда реалити-шоу продемонстрировала в обтягивающем мини-платье свою фигуру за которую ее уже успели раскритиковать.

Ради платья Мэрилин Монро Ким Кардашьян сбросила несколько килограмм, а потом не остановилась на достигнутом, и довела свою талию до 26 дюймов в обхвате (66 см).

Свой образ Ким дополнила прозрачными босоножками и маленькой сумочкой. И сделала прическу в стиле Барби, зачесав волосы наверх.

[ + – ] Куклы Барби, послужившие для Ким Кардашьян вдохновением Фото: Mattel

Пост с новым образом Ким Кардашьян появился на фоне новостей о том, что они расстались с Питом Дэвидсоном и теперь Пит "пытается сделать себя счастливым".

Со стороны Ким поступило заявление, что она снова "открыта для свиданий".

"Ким чувствует себя на удивление хорошо после разрыва с Питом. Она полагалась на свою семью и они предоставили ей поддержку. Теперь она полностью погружена в работу, занимает себя и не думает о разрыве", — сообщил инсайдер.

Также стало известно, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались по обоюдному решению, обсуждая это и взвешивая последствия.

Недавно Ким Кардашьян приятно удивила поклонников, обыграв в юридической викторине Хиллари Клинтон на ее собственном шоу.