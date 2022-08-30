Кім Кардаш'ян з'явилася в образі ляльки Барбі

Кім повідомила, що улюблена лялька надихнула її на створення образу в рожевому.

Кім Кардаш'ян опублікувала відео зі свого неосяжного гардеробу, продемонструвавши новий образ у стилі ляльки культової Барбі. Про це пише Daily Mail.

"Balenci Barbie", — написала найвідоміша з клану Кардаш'ян, натякнувши, що рожева сукня в стилі 1990-х із колекції Balenciaga.

41-річна зірка реаліті-шоу продемонструвала в обтислій мінісукні свою фігуру, за яку її вже встигли розкритикувати.

Заради сукні Мерилін Монро Кім Кардаш'ян скинула кілька кілограмів, а потім не зупинилася на досягнутому й довела свою талію до 26 дюймів в обхваті (66 см).

Свій образ Кім доповнила прозорими босоніжками та маленькою сумочкою. І зробила зачіску в стилі Барбі, зачесавши волосся нагору.

[ + – ] Ляльки Барбі, які стали для Кім Кардаш'ян натхненням Фото: Mattel

Пост із новим образом Кім Кардаш'ян з'явився на тлі новин про те, що вони розлучилися з Пітом Девідсоном, і тепер Піт "намагається зробити себе щасливим".

Із боку Кім надійшла заява, що вона знову "відкрита для побачень".

"Ким почувається напрочуд добре після розриву з Пітом. Вона покладалася на свою сім'ю, і вони надали їй підтримку. Тепер вона повністю занурена в роботу, займається та не думає про розрив", — повідомив інсайдер.

Також стало відомо, що Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон розлучилися за взаємним рішенням, обговорюючи це та зважуючи наслідки.

Нещодавно Кім Кардаш'ян приємно здивувала шанувальників, обігравши в юридичній вікторині Гілларі Клінтон на її власному шоу.