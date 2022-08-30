Эмма Уотсон снялась в нежной фотосессии и украсила обложку глянца (фото)

Знаменитость показала стильные и элегантные образы.

32-летняя британская актриса и модель Эмма Уотсон украсила обложку нового номера журнала Wonderland. Об этом звезда "Гарри Поттера" рассказала в своем Instagram.

На черно-белых фото актриса предстала с элегантным плетением, многочисленными аксессуарами и в нежных образах. В сентябрьском номере издание "Гермиона Грейнджер" расскажет о своем режиссерском дебюте и мультизадачности в ее жизни.

[ + – ] Эмма Уотсон в новой съемке

"Я буду здесь, пока эта съемка не станет знаковой!" – пообещала Эмма Уотсон на съемках ее обложки… Очень похоже на парадокс – человек, сочетающий противоположные черты или качества – мультидисциплинарная Эмма Уотсон продолжает ломать ожидания. Освещая наш выпуск осень/осень 2022, празднуя начало ее режиссерского дебюта с @pradabeauty актриса и активистка Эмма Уотсон разговаривает с историком культуры Ближнего Востока", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Эмма Уотсон на обложке глянца

Напомним, Эмму Уотсон заметили на свидании с ее бойфрендом.

Также Фокус писал о режиссерском дебюте Эммы Уотсон. Актриса срежиссировала рекламный ролик для Prada, в котором сама же и снялась.