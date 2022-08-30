Емма Вотсон знялася в ніжній фотосесії та прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Знаменитість продемонструвала стильні та елегантні образи.

32-річна британська акторка та модель Емма Вотсон прикрасила обкладинку нового номеру журналу Wonderland. Про це зірка "Гаррі Поттера" розповіла у своєму Instagram.

На чорно-білих фото акторка постала з елегантним плетінням, численними аксесуарами та в ніжних образах. У вересневому номері видання "Герміона Ґрейнджер" розповість про свій режисерський дебют та мультизадачність у її житті.

[ + – ] Емма Вотсон у новій зйомці

"Я буду тут, поки ця зйомка не стане знаковою!" — пообіцяла Емма Уотсон на зйомках її обкладинки… Дуже схоже на парадокс — людина або річ, яка поєднує протилежні риси або якості — мультидисциплінарна Емма Вотсон продовжує ламати очікування. Висвітлюючи наш випуск осінь/осінь 2022 року, святкуючи початок її режисерського дебюту з @pradabeauty акторка та активістка Емма Вотсон розмовляє з істориком культури Близького Сходу", — зазначають журналісти видання.

[ + – ] Емма Вотсон на обкладинці глянцю

Нагадаємо, Емму Вотсон помітили на побаченні з її бойфрендом.

Також Фокус писав про режисерський дебют Емми Вотсон. Акторка зрежисувала рекламний ролик для Prada, у якому сама ж і знялась.