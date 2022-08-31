Дженнифер Лопес поспорила с Джей Ло в новой рекламе сумок Coach (видео)

"Раздвоение" Дженнифер Лопес – замысел режиссера рекламного видео.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании Coach Fall 2022, появившись не только в лукбуке, но и в качестве героини видео, на которой предстала сразу в двух образах. Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram бренда.

В ролике зритель видет єкран, поделенный пополам, где вверху и внуизу Лопес, однако ее наряды отличаются. Вверху дерзкая Джей Ло – в кепке и куртке из искусственного меха, а ее волосы собраны, внизу спокойная и уверенная в себе Дженнифер Лопес – в бежевом тренче и с распущенными волосами.

Две героини разговаривают между собой. Джей Ло хвастается своей белой сумочкой, заявляя, что она так же вечна, как и артистка, на что ее собеседница закатывает глаза. Выслушав хвастливую копию себя, Лопес показывает свою сумку синего цвета с металлическими элементами в отделке.

Кадрами сотрудничества с Coach Дженнифер поделилась еще на прошлой неделе, опубликовав фото, где она одета в кожаное черное пальто пальто и держала в руках сумочку.

С этим лейблом певица работает уже не один год, став лицом бренда, и с удовольствием носит вещи и сумочки, которые рекламирует.

Сейчас Лопес находится на пике своей творческой и личной жизни. Она снимается в кино, выступает с концертами, а недавно вышла замуж за оскароносного Бена Аффлека. Трехдневное торжество отгремело в поместье актера в Джорджии в присутствии 135 гостей из числа родных и друзей. Видео со свадьбы без ведома молодоженов уже слили в Сеть.