Дженніфер Лопес посперечалася з Джей Ло в новій рекламі сумок Coach (відео)

"Роздвоєння" Дженніфер Лопес — задум режисера рекламного відео.

53-річна американська співачка і акторка Дженніфер Лопес знялася в новій рекламній кампанії Coach Fall 2022, з'явившись не тільки в лукбуку, а і як героїня відео, на якій постала одразу у двох образах. Відповідні кадри опубліковані в Instagram бренду.

У ролику глядач бачить екран, поділений навпіл, де вгорі і внизу Лопес, проте її вбрання відрізняється. Вгорі зухвала Джей Ло — у кепці та куртці зі штучного хутра, а її волосся зібране, внизу спокійна та впевнена в собі Дженніфер Лопес — у бежевому тренчі та з розпущеним волоссям.

Дві героїні розмовляють між собою. Джей Ло хвалиться своєю білою сумочкою, заявляючи, що вона така ж вічна, як і артистка, на що її співрозмовниця закочує очі. Вислухавши хвальку копію себе, Лопес показує свою сумку синього кольору з металевими елементами в обробці.

Кадрами співпраці з Coach Дженніфер поділилася ще минулого тижня, опублікувавши фото, де вона одягнена у шкіряне чорне пальто і тримала в руках сумочку.

З цим лейблом співачка працює вже не один рік, ставши обличчям бренду, і із задоволенням носить речі та сумочки, які рекламує.

Зараз Лопес перебуває на піку свого творчого та особистого життя. Вона знімається у кіно, виступає з концертами, а нещодавно вийшла заміж за оскароносного Бена Аффлека. Триденне свято відгриміло в маєтку актора в Джорджії в присутності 135 гостей з-поміж рідних і друзів. Відео з весілля без відома молодят уже злили до мережі.