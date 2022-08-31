Как принцы Уильям и Гарри почтили память своей матери в день годовщины ее гибели

У братьев не ладятся отношения с того момента, как герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл переехали из Великобритании в США.

31 августа — мрачная дата в истории Соединенного королевства. 25 лет назад в этот день трагически погибла принцесса Диана. Бывшей супруги принца Чарльза было всего 36 лет, а ее сыновьям — принцам Уильяму и Гарри — на момент гибели их дорогой сердцу мамы было 15 и 12 лет.

Как известно, между братьями продолжается вражда после того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2020 году отказались выполнять обязанности работающих членов королевской семьи и переехали в США, где дали разоблачающе-громкое интервью Опре Уинфри о дворцовых тайнах. С того момента принцы Гарри и Уильям так и не смогли до конца наладить отношения.

И хотя в прошлом году братья вместе отмечали годовщину гибели принцессы Дианы, открыв бронзовую статую своей матери в саду Кенсингтонского дворца, в этом году они проводят этот день по одиночке.

По информации Daily mail, Уильям отказался от публичных выступлений и проводит день в тишине, размышляя о наследии своей матери. Принц Гарри в свою очередь отдал дань уважения принцессе Диане еще на прошлой неделе.

"Я хочу, чтобы этот день был наполнен воспоминаниями о ее невероятной работе и любви к тому, как она это делала. Я хочу, чтобы это был день, когда я могу поделиться духом моей мамы с моей семьей, с моими детьми, которых я хотела бы встретить с ней. Каждый день я надеюсь, что она будет мной гордиться" — говорил Гарри во время выступления в штате Колорадо.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года, произошедшей в парижском туннеле Пон-де-л'Альма. В машине вместе с леди Ди был ее возлюбленный Доди Аль-Файед.

Следствие установило, что водитель был пьян, к тому же принимал какие-то лекарства. Он разогнался на высокой скорости, чтобы обогнать папарацци, следующих за автомобилем на мотоциклах, и влетел в столб. Так что авария произошла по неосторожности водителя. Однако такой вердикт удовлетворил не всех.

Отец погибшего Доди Аль-Файеда нанял адвоката, который участвовал в громком расследовании, и через десять лет после трагедии он утверждал, что власти так и не отследили водителей загадочного автомобиля и мотоцикла в туннеле. "Идея о том, что это просто дорожно-транспортное происшествие, неверна. Поэтому я хочу развеять это. В конце концов правда всплывает на поверхность, но кто-то должен ее искать, чтобы это произошло" — сообщал он журналистам.

Фокус рассказывал о том, какие существуют версии, объясняющие причины трагического ДТП, унесшего жизнь принцессы Дианы.

Фокус также писал о том, что незадолго до гибели принцесса Диана предчувствовала неладное, однако ее адвокат посчитал, что у леди Ди паранойе.