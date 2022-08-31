Як принци Вільям і Гаррі вшанували пам'ять своєї матері в день річниці її загибелі

У братів не ладнаються стосунки з того моменту, як герцог Сассекський і його дружина Меган Маркл переїхали з Великої Британії у США.

31 серпня — похмура дата в історії Сполученого королівства. 25 років тому цього дня трагічно загинула принцеса Діана. Колишній дружині принца Чарльза було всього 36 років, а її синам — принцам Вільяму та Гаррі — на момент загибелі їх дорогої серцю мами було 15 і 12 років.

Як відомо, між братами триває ворожнеча після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у 2020 році відмовилися виконувати обов'язки чинних членів королівської родини та переїхали до США, де дали викривально-гучне інтерв'ю Опрі Вінфрі про палацові таємниці. З того моменту принци Гаррі та Вільям так і не змогли до кінця налагодити стосунки.

І хоча в минулому році брати разом відзначали річницю загибелі принцеси Діани, відкривши бронзову статую своєї матері в саду Кенсингтонського палацу, цьогоріч вони проводять цей день нарізно.

За інформацією Daily mail, Вільям відмовився від публічних виступів і проводить день у тиші, розмірковуючи про спадщину своєї матері. Принц Гаррі, зі свого боку, віддав шану принцесі Діані ще минулого тижня.

"Я хочу, щоб цей день був наповнений спогадами про її неймовірну роботу та любов до того, як вона це робила. Я хочу, щоб це був день, коли я можу поділитися духом моєї мами з моєю сім'єю, з моїми дітьми, яких я хотів би зустріти з нею. Щодня я сподіваюся, що вона мною пишатиметься", — говорив Гаррі під час виступу в штаті Колорадо.

Нагадаємо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в паризькому тунелі Пон-де-л'Альма. У машині разом із леді Ді був її коханий Доді Аль-Файєд.

Слідство встановило, що водій був п'яний, до того ж, вживав якісь ліки. Він розігнався на високій швидкості, щоб обігнати папараці, які прямували за автомобілем на мотоциклах, і влетів у стовп. Тож аварія сталася через необережність водія. Проте такий вердикт задовольнив не всіх.

Батько загиблого Доді Аль-Файєда найняв адвоката, який брав участь у гучному розслідуванні, і через десять років після трагедії він стверджував, що влада так і не відстежила водіїв загадкового автомобіля та мотоцикла в тунелі. "Ідея про те, що це просто дорожньо-транспортна пригода, неправильна. Тому я хочу розвіяти це. Зрештою, правда спливає на поверхню, але хтось повинен її шукати, щоб це сталося", — повідомляв він журналістам.

Фокус розповідав про те, які існують версії, що пояснюють причини трагічної ДТП, яка забрала життя принцеси Діани.

Фокус також писав про те, що незадовго до загибелі принцеса Діана передчувала недобре, проте її адвокат вважав, що леді Ді параноїть .