Ким Кардашьян вернула в моду неоднозначный тренд макияжа 90-ых

В сочетании со смуглым лицом и светлыми волосами такой макияж смотрится весьма эффектно.

41-летняя инста-дива и бизнесвумен Ким Кардашьян, за которой в Instagram следят без малого 330 миллионов человек по всему миру, давно задает тренды на одежду, стиль жизни и макияж. А еще одно ее появление на публике может дать вторую жизнь трендам прошлых десятилетий. Так, многодетная мать и бывшая жена Канье Уэста снова оживила тренд макияжа – коричневый контур губ, который был очень популярен в 90-ых, а больше всего его любила и продвигала актриса и модель Памела Андерсон.

Ким опубликовала несколько фото у себя на странице, где демонстрирует коричневый контур в сочетании с помадой оттенка какао с перламутром. Подобный мейк выглядит очень стильно и обещает стать ультрамодным среди подписчиц Кардашьян.

Ранее мы писали о том, что Ким "вытащила" из закромов еще один тренд 30-летней давности, опубликовав снимок, где позирует в образе а-ля кукла Барби.

"Balenci Barbie", – написала самая известная из клана Кардашьян, намекнув, что розовое платье в стиле 1990-х из коллекции Balenciaga.

После расставания с комиком Питом Дэвидсоном Ким заявила, что снова открыта для свиданий, а разрыв она пережила довольно легко при поддержке своей семьи.