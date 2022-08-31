Кім Кардаш'ян повернула в моду неоднозначний тренд макіяжу 90-х

У поєднанні зі смаглявим обличчям і світлим волоссям такий макіяж виглядає дуже ефектно.

41-річна інста-діва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян, за якою в Instagram стежать майже 330 мільйонів людей по всьому світу, давно задає тренди на одяг, стиль життя і макіяж. А ще одна її поява на публіці може дати друге життя трендам минулих десятиліть. Так, багатодітна мати і колишня дружина Каньє Веста знову оживила тренд макіяжу — коричневий контур губ, який був дуже популярний у 90-х, а найбільше його любила та просувала акторка та модель Памела Андерсон.

Кім опублікувала кілька фото у себе на сторінці, де демонструє коричневий контур у поєднанні з помадою відтінку какао з перламутром. Подібний мейк виглядає дуже стильно й обіцяє стати ультрамодним серед підписниць Кардаш'ян.

Раніше ми писали про те, що Кім "витягла" із засіків ще один тренд 30-річної давнини, опублікувавши знімок, де позує в образі а-ля ляльки Барбі.

"Balenci Barbie", — написала найвідоміша з клану Кардаш'ян, натякнувши, що рожева сукня в стилі 1990-х з колекції Balenciaga.

Після розлучення з коміком Пітом Девідсоном Кім заявила, що знову відкрита для побачень, а розрив вона пережила досить легко за підтримки своєї сім'ї.