Кейт Миддлтон может унаследовать титул принцессы Дианы

Камилла Паркер-Боулз из уважения к покойной леди Ди не носит титул принцессы Уэльской.

Гибель принцессы Дианы стала большой трагедией для британской королевской семьи, а потому они позаботились, чтобы ее наследие продолжало жить. Сыновья леди Ди продолжают заниматься благотворительностью, отдавая дань почтения своей покойной матери, их супруги появляются на публике в нарядах, похожих на те, что любила Диана, а также ее украшениях. Есть и еще один важный момент — в будущем Кейт Миддлтон может унаследовать титут принцессы Дианы, что тоже будет знаком памяти.

Как пишет Marieclaire, когда принц Чарльз станет королем, его прежний титул принца Уэльского перейдет к принцу Уильяму, его супруга герцогиня Кембриджская может принять титул, связанный с леди Ди. Титул принцессы Уэльской не использовался с тех пор, как Диана Спенсер взяла на себя эту роль в 1981 году, когда вышла замуж за принца Чарльза. Так что Кейт Миддлтон войдет в историю.

Хотя Камилла Паркер-Боулз — нынешняя супруга принца Чарльза — имеет полное право принять титул принцессы Уэльской, она публично носит другой титул. Герцогиня Корнуольская решила не надевать мантию принцессы из уважения к покойной Диане, с которой у них были непростые отношения.

Как известно, когда 19-летнюю Диану Спенсер сватали за принца Чарльза, у него уже был долгий роман с замужней на тот момент Камиллой. На протяжении всех лет брака принцесса Диана видела в бывшей любовнице супруга соперницу и была уверена, что муж ей изменяет. Однажды она даже застала принца Чарльза наедине с Камиллой во время шумной вечеринки, куда не позвали леди Ди. По слухам, Диана не слишком удивилась увиденному, а Паркер-Боулз виновато сказала, что у принцессы всегда будут ее двое сыновей.

Фокус ранее писал о том, что незадолго до трагической автокатастрофы, которая унесла жизнь принцессы Дианы и ее тогдашнего возлюбленного Доди Аль-Файеда, леди Ди предчувствовала неладное. Бывшей супруге принца Чарльза казалось, что ей угрожает опасность. Однако адвокат принцессы Дианы счет ее опасения напрасными.