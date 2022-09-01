Кейт Міддлтон може успадкувати титул принцеси Діани

Камілла Паркер-Боулз через пошану до покійної леді Ді не носить титул принцеси Вельської.

Загибель принцеси Діани стала великою трагедією для британської королівської родини, тому вони подбали, щоб її спадщина продовжувала жити. Сини леді Ді продовжують займатися благодійністю, віддаючи шану своїй покійній матері, їхні дружини з'являються на публіці у вбраннях, схожих на ті, що любила Діана, а також її прикрасах. Є ще один важливий момент — у майбутньому Кейт Міддлтон може успадкувати титут принцеси Діани, що теж буде знаком пам'яті.

Як пише Marie Claire, коли принц Чарльз стане королем, його колишній титул принца Вельського перейде до принца Вільяма, його дружина герцогиня Кембриджська може прийняти титул, пов'язаний із леді Ді. Титул принцеси Вельської не використовувався з того часу, як Діана Спенсер взяла на себе цю роль у 1981 році, коли вийшла заміж за принца Чарльза. Отже, Кейт Міддлтон увійде в історію.

Хоча Камілла Паркер-Боулз — нинішня дружина принца Чарльза — має повне право прийняти титул принцеси Вельської, вона привселюдно носить інший титул. Герцогиня Корнуольська вирішила не одягати мантію принцеси з поваги до покійної Діани, з якою вони мали непрості стосунки.

Як відомо, коли 19-річну Діану Спенсер сватали за принца Чарльза, він уже мав довгий роман із заміжньою на той момент Каміллою. Протягом усіх років шлюбу принцеса Діана бачила в колишній коханці чоловіка суперницю та була впевнена, що чоловік їй зраджує. Якось вона навіть застала принца Чарльза наодинці з Каміллою під час галасливої вечірки, куди не покликали леді Ді. За чутками, Діана не надто здивувалася побаченому, а Паркер-Боулз винувато сказала, що в принцеси завжди будуть її двоє синів.

Фокус раніше писав про те, що незадовго до трагічної автокатастрофи, яка забрала життя принцеси Діани та її тодішнього коханого Доді Аль-Файєда, леді Ді передчувала недобре. Колишній дружині принца Чарльза здавалося, що їй загрожує небезпека. Проте адвокат принцеси Діани вважав її побоювання марними.