Мадонна откровенно высказалась о своих прошлых браках (видео)

Артистка была замужем два раза.

64-летняя американская певица Мадонна откровенно рассказала о своих предыдущих браках. Об этом артистка отметила в новом видео на YouTube "50 вопросов Мадонне".

По словам знаменитости, она сожалеет о предыдущих официальных союзах.

На вопрос своего поклонника "Какое решение, оглядываясь назад, возможно, было не самым лучшим?", поп-дива утвердительно ответила: "Брак, два раза".

Отметим, что впервые Мадонна вышла замуж за голливудского режиссера и актера Шона Пенна (1985-1989). Однако, как известно, в этом союзе артистка пережила домашнее насилие, после чего решила выйти из отношений с Пенном, который сейчас часто посещает Украину и поддерживает ее во время российской военной агрессии.

[ + – ] Мадонна ответила на 50 вопросов о себе

После этого около десяти лет Мадонна не начинала официальных отношений, не считая интрижек и романов. Только в 2000 году певица вновь заключила брак. Мужем американской поп-дивы стал снова режиссер — Гай Ричи.

Однако в 2008 и этот союз распался. По словам экс-супругов, причины для этого были довольно разными. По одной из версий, Мадонна в этот период не могла творчески развиваться рядом с мужем. А по второй – певица стала слишком эгоцентричной, что не понравилось Гаю Ричи.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Кроме официальных браков, у 64-летней Мадонны был ряд интрижек и романов. Один из последних — отношения с гораздо меньшим нее танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Однако недавно стало известно, что пара после трех лет романа закончила свою love-стори.

Напомним, в настоящее время Мадонне приписывают роман с известным фотографом Рикардо Гомесом.

Также Фокус писал о двух профессиональных рекордах Мадонны.