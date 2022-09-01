Мадонна вважає помилкою свої попередні шлюби (відео)

Артистка була одружена два рази.

64-річна американська співачка Мадонна відверто розповіла про свої попередні шлюби. Про це артистка зазначила у новому відео на YouTube "50 запитань Мадонні".

За словами знаменитості, вона шкодує про попередні офіційні союзи.

На запитання свого прихильника "Яке рішення, озираючись назад, можливо, було не найкращим?", поп-діва ствердно відповіла: "Шлюб, два рази".

Зазначимо, що вперше Мадонна одружилася з голлівудським режисером та актором Шоном Пенном (1985-1989). Проте, як відомо, у цьому союзі артистка пережила домашнє насильство, після чого вирішила вийти зі стосунків з Пенном, який останнім часом часто відвідує Україну та підтримує її під час російської військової агресії.

[ + – ] Мадонна відповіла на 50 запитань про себе

Після цього близько десяти років Мадонна не розпочинала офіційних стосунків, не рахуючи інтрижок та романів. Лише у 2000 співачка знову уклала шлюб. Чоловіком американської поп-діви став знову режисер — Гай Річі. Проте у 2008 і цей союз розпався. За словами експодружжя, причини для цього були доволі різними. За однією з версій, Мадонна в цей період не могла творчо розвиватися поруч з чоловіком. А за другою — співачка стала занадто егоцентричною, що не сподобалося Гаю Річі.

[ + – ] Мадонна Фото: Instagram madonna

Окрім офіційних шлюбів, у 64-річної Мадонни була низка інтрижок та романів. Один з останніх — стосунки з набагато меншим за неї танцівником Ахламаліком Вільямсом. Проте нещодавно стало відомо, що пара після трьох років роману закінчила свою love-сторі.

Нагадаємо, наразі Мадонні приписують роман з відомим фотографом Рікардо Гомесом.

Також Фокус писав про два професійних рекорди Мадонни.