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Стиль життя

Мадонна вважає помилкою свої попередні шлюби (відео)

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Артистка була одружена два рази.

64-річна американська співачка Мадонна відверто розповіла про свої попередні шлюби. Про це артистка зазначила у новому відео на YouTube "50 запитань Мадонні".

За словами знаменитості, вона шкодує про попередні офіційні союзи.

На запитання свого прихильника "Яке рішення, озираючись назад, можливо, було не найкращим?", поп-діва ствердно відповіла: "Шлюб, два рази".

Зазначимо, що вперше Мадонна одружилася з голлівудським режисером та актором Шоном Пенном (1985-1989). Проте, як відомо, у цьому союзі артистка пережила домашнє насильство, після чого вирішила вийти зі стосунків з Пенном, який останнім часом часто відвідує Україну та підтримує її під час російської військової агресії.

Мадонна відповіла на 50 запитань про себе

Після цього близько десяти років Мадонна не розпочинала офіційних стосунків, не рахуючи інтрижок та романів. Лише у 2000 співачка знову уклала шлюб. Чоловіком американської поп-діви став знову режисер — Гай Річі. Проте у 2008 і цей союз розпався. За словами експодружжя, причини для цього були доволі різними. За однією з версій, Мадонна в цей період не могла творчо розвиватися поруч з чоловіком. А за другою — співачка стала занадто егоцентричною, що не сподобалося Гаю Річі.

Мадонна
Мадонна
Фото: Instagram madonna

Окрім офіційних шлюбів, у 64-річної Мадонни була низка інтрижок та романів. Один з останніх — стосунки з набагато меншим за неї танцівником Ахламаліком Вільямсом. Проте нещодавно стало відомо, що пара після трьох років роману закінчила свою love-сторі.

Нагадаємо, наразі Мадонні приписують роман з відомим фотографом Рікардо Гомесом.

Також Фокус писав про два професійних рекорди Мадонни.