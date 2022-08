64-річна Мадонна встановила два професійні рекорди

Пісні артистки не втрачають своєї актуальності.

64-річна американська поп-діва Мадонна встановила черговий професійний рекорд. Про це пише Billboard.

Співачка стала першою жінкою, яка кожні 10 років (з моменту релізу її дебютного альбому) потрапляла до списку топ-10 альбомів Billboard 200. Також Мадонна стала єдиним музичним виконавцем, який 50 разів очолював будь-який чарт Billboard.

У 1980-х роках знаменитість потрапила в п’ять топ-10 Billboard 200 (Madonna, Like a Virgin, True Blue, саундтрек Who's That Girl і Like a Prayer), сім – у 90-х (I’m Breathless: Music From і Натхненний фільмом "Дік Трейсі", "Непорочна колекція", "Еротика", "Історії на ніч", "Щось на пам’ять", саундтрек до Евіти та "Промінь світла"), та шість разів у 2000-х роках.

Зазначимо, що перший альбом американської артистки був випущений 27 липня 1983. Через два роки пластинку перевипустили для європейського ринку, змінивши назву на Madonna: The First Album. Уже у 2001 студія Warner Bros. оголосила реліз доповненої версії альбому з двома бонус-реміксами.

