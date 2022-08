64-летняя Мадонна установила два профессиональных рекорда

Песни артистки не теряют своей актуальности уже несколько десятилетий.

64-летняя американская поп-дива Мадонна установила очередной профессиональный рекорд. Об этом пишет Billboard.

Певица стала первой женщиной, которая каждые 10 лет (с момента релиза ее дебютного альбома) попадала в список топ-10 альбомов Billboard 200. Также Мадонна стала единственным музыкальным исполнителем, 50 раз возглавлявшим любой чарт Billboard.

В 1980-х годах знаменитость попала в пять топ-10 Billboard 200 (Madonna, Like a Virgin, True Blue, саундтрек Who's That Girl и Like a Prayer), семь – в 90-х (I'm Breathless: Music From и Вдохновленный фильмом "Дик Трейси", "The Immaculate Collection", "Erotica", "Bedtime Stories", "Something to Remember", саундтрек к Эвите и "Луч света"), и шесть раз в 2000-х годах.

[ + – ] Мадонна

Отметим, что первый альбом американской артистки был выпущен 27 июля 1983 года. Через два года пластинку перевыпустили для европейского рынка, сменив название на Madonna: The First Album. Уже в 2001 студия Warner Bros. объявила релиз дополненной версии альбома с двумя бонус-ремиксами.

[ + – ] Популярная песня Мадонны

