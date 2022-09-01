Кейт Миддлтон рассказала о трогательных свиданиях с принцем Уильямом

В студенческие годы герцог Кембриджский пытался удивить герцогиню кулинарными талантами.

Герцог и герцогиня Кембриджские женаты 11 лет и еще почти столько же вместе, ведь супруги начали встречаться во времена учебы в университет Сент Эндрюс в 2001 году. Долгие годы отношений никак не разрушили романтику и даже укрепили чувства пары, о чем свидетельствуют многочисленные снимки, на которых можно заметить, как нежно принц Уильям смотрит на свою супругу, а она отвечает ему взаимностью.

Однако самым романтичным временем супруги считают первые годы их знакомства, когда они студентами сталкивались в коридорах университета, болтали в столовой и проводили время в одной компании.

Как пишет Daily express, Кейт Миддлтон вспоминала, как принц Уильям в те времена хотел произвести на нее впечатления, пытаясь приготовить что-то вкусное.

"Мне приходилось заходить и спасать то, что готовилось", — шутила герцогиня Кембриджская.

Принц Уильям впервые рассказал репортерам о своей тогдашней возлюбленной в 21-й день рождения в июне 2003 года. Будущий наследник сообщил журналистам, что ему нравится девушка, с которой он ходит на свидания.

"Я не хочу ставить ее в неловкое положение, потому что многие люди не совсем понимают, что дает знакомство со мной" — говорил принц.

Официально Кейт и Уильям подтвердили отношения в марте 2004 года, когда журналисты заметили их вместе на лыжной прогулке на горнолыжном курорте Клостерс в Швейцарии. В 2005-м влюбленные закончили шотландский университет, но женится не спешили.

Как известно, за почти 10 лет отношений они дважды расставались. Один из таких разов принц Уильям порвал с Кейт прямо по телефону. Однако в конце концов, влюбленные все же поняли, что не могут жить друг без друга, и поженились.

Сейчас у королевской пары трое детей, и они по-прежнему находят время для романтики. Иногда они могут посмотреть вместе фильм, выпить бокал вина или провести время, работая над совместным проектом.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон может унаследовать титул принцессы Дианы.