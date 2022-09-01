Кейт Міддлтон розповіла про зворушливі побачення з принцом Вільямом

У студентські роки герцог Кембриджський намагався здивувати герцогиню кулінарними талантами.

Герцог і герцогиня Кембриджські одружені 11 років і ще майже стільки ж разом, адже подружжя почало зустрічатися за часів навчання в університеті Сент Ендрюс у 2001 році. Довгі роки стосунків ніяк не зруйнували романтику та навіть зміцнили почуття пари, про що свідчать численні знімки, на яких можна помітити, як ніжно принц Вільям дивиться на свою дружину, а вона відповідає йому взаємністю.

Однак найромантичнішим часом подружжя вважає перші роки їхнього знайомства, коли вони студентами зіштовхувалися в коридорах університету, говорили в їдальні та проводили час в одній компанії.

Як пише Daily Еxpress, Кейт Міддлтон згадувала, як принц Вільям у ті часи хотів справити на неї враження, намагаючись приготувати щось смачне.

"Мені доводилося заходити й рятувати те, що готувалося", — жартувала герцогиня Кембриджська.

Принц Вільям уперше розповів репортерам про свою тодішню кохану у 21-й день народження в червні 2003 року. Майбутній спадкоємець повідомив журналістам, що йому подобається дівчина, з якою він ходить на побачення.

"Я не хочу ставити її в незручне становище, тому що багато людей не зовсім розуміють, що дає знайомство зі мною", — говорив принц.

Офіційно Кейт і Вільям підтвердили стосунки в березні 2004 року, коли журналісти помітили їх разом на лижній прогулянці на гірськолижному курорті Клостерс у Швейцарії. 2005-го закохані закінчили шотландський університет, але одружуватися не поспішали.

Як відомо, за майже 10 років стосунків вони двічі розлучалися. Одного разу принц Вільям порвав із Кейт прямо по телефону. Однак зрештою закохані все ж таки зрозуміли, що не можуть жити одне без одного, і одружилися.

Зараз у королівської пари троє дітей, і вони, як і раніше, знаходять час для романтики. Іноді вони можуть подивитися фільм, випити келих вина або провести час, працюючи над спільним проєктом.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон може успадкувати титул принцеси Діани.