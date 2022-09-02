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Стиль жизни

Регина Тодоренко подала в суд на своего "литературного раба"

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Фото: regina todorenko/Instagram | Регина Тодоренко

Начинающая детская писательница Дарина Мишина призналась, что еще в 2019 году помогала Тодоренко в написании книжки про путешествия

Регина Тодоренко требует 8 миллионов рублей от своего "литературного раба", начинающей писательницы Дарины Мишиной. За признание в том, что она рассекретила их сотрудничество. Об этом пишет Starhit.

Скандал разгорелся в начале 2022 года, когда начинающая писательница Дарина Мишина рассказала о том, что еще в 2019 году сама вызвалась помочь известной телеведущей и жене Влада Топалова с написанием детской книги.

Идея у нее возникла после того, как написание книги Тодоренко обсудила в интервью с Ксенией Собчак.

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Материалы, предоставленные Дариной Мишиной
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Материалы, предоставленные Дариной Мишиной

"Меня очень вдохновила эта идея, поэтому я сама связалась с менеджером Регины, предложила сотрудничество", — рассказала Дарина.

"Им все понравилось, и они предложили организовать все обсудить. Регина рассказала, чего именно хочет от книги. В итоге, должно было получиться детское произведение про путешествия. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Она хотела, чтобы эту книгу детки могли брать с собой в путешествия", — рассказала писательница.

Но проблема возникла, когда речь зашла о гонораре за "Регину-путешественницу"

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Регина-путешественница - героиня книги Тодоренко
Фото: Скриншот

" Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в авторах книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов", — пояснила Дарина.

Дарина хотела чтобы ее указали в авторах и отдать 1-3% от дохода. На вариант с 800 тысячами рублей и отсутствия имени на обложке, но с сохранением авторских прав Тодоренко, по словам писательницы не согласилась.

"Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила", — сообщила Дарина.

После Регина Тодоренко вообще отказалась от контракта, который так и не успели заключить из-за скандала телеведущей с темой домашнего насилия. Теперь Дарина Мишина боится, что ее наработки будут использованы.

Менеджер Тодоренко сообщила, что Дарина была просто одним из претендентов на роль автора, как и найденный ею иллюстратор.

"Мы действительно знакомы с этими девушками. Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были лишь претендентами на авторов проекта. В итоге, мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, слог или иллюстрации. Этого не случится", — заявила Нина Пономарева, пиар-менеджер Регины Тодоренко.

Сейчас Регина Тодоренко подала в суд, обвинив Мишину в клевете. Цена иска – 8 миллионов рублей и удаление всех статей о скандале.

"Вопрос с Дариной будет решаться в правовом порядке. У нас есть вся доказательная база, наш юрист и адвокат подготовили юридически заверенные документы, которые подкреплены к иску. Пока это все выглядит так, что она использует имя Регины для пиара", — сообщила представительница Регины Тодоренко.

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Регина Тодоренко работает над книгой

Сама ведущая, которая недавно родила ребенка, продолжает постить фото и рассказы о том, как она работает над книгой.