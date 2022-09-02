Регіна Тодоренко подала в суд на свого "літературного раба"

Дитяча письменниця-початківець Дарина Мішина зізналася, що ще у 2019 році допомагала Тодоренко в написанні книжки про подорожі.

Регіна Тодоренко вимагає 8 мільйонів рублів від свого "літературного раба", письменниці-початківці Дарини Мішиної за зізнання в тому, що вона розсекретила їхню співпрацю. Про це пише Starhit.

Скандал розгорівся на початку 2022 року, коли письменниця-початківець Дарина Мішина розповіла про те, що ще у 2019 році сама зголосилася допомогти відомої телеведучій і дружині Влада Топалова з написанням дитячої книги.

Ідея в неї виникла після того, як написання книги Тодоренко обговорила в інтерв'ю Ксенії Собчак.

[ + – ] Матеріали, надані Дариною Мішиною [ + – ] Матеріали, надані Дариною Мішиною

"Мене дуже надихнула ця ідея, тому я сама зв'язалася з менеджером Регіни, запропонувала співпрацю", — розповіла Дарина.

"Їм усе сподобалося, і вони запропонували організувати все, обговорити. Регіна розповіла, чого саме хоче від книги. У підсумку мав вийти дитячий твір про подорожі. У центрі сюжету маленька Регіна, яка вирушає в Африку. Вона хотіла, щоб цю книгу дітки могли брати із собою в подорожі", — розповіла письменниця.

Але проблема виникла, коли дійшло до гонорару за "Регіну-мандрівницю".

[ + – ] "Регіна-мандрівниця" — героїня книги Тодоренко Фото: Скриншот

"Регіна та її менеджер не хотіли, щоб я була вказана в авторах книги. Вони планували, що вона повністю належатиме їй. Хоча написання тексту, опрацювання та створення сюжету, героїв повністю лежали на мені. Регіна стала б рекламним обличчям товару, тобто, умовно, зайнялася б розкруткою та роздачею автографів", — пояснила Дарина.

Дарина хотіла, щоб її вказали в авторах і віддали 1-3% від доходу. На варіант із 800 тисячами рублів і відсутністю імені на обкладинці, але зі збереженням авторських прав Тодоренко, за словами письменниці, не погодилася.

"Тоді я б стала просто її літературним рабом, як зрештою і виявилося. За таке я попросила 1,5 мільйона рублів. Їх сума не влаштувала", — повідомила Дарина.

Потім Регіна Тодоренко взагалі відмовилася від контракту, який так і не встигли укласти через скандал телеведучої з темою домашнього насильства. Тепер Дарина Мішина боїться, що її напрацювання використають.

Менеджер Тодоренко повідомила, що Дарина була просто одним із претендентів на роль автора, як і знайдений нею ілюстратор.

"Ми справді знайомі з цими дівчатами. Тільки річ у тому, що жодного договору в нас із ними не було. Вони були лише претендентами на авторів проєкту. У результаті ми вибрали інших людей. Ось і все. Сама ідея належить Регіні. Дівчата можуть не переживати, що ми використовуємо їхній текст, склад чи ілюстрації. Цього не станеться", — заявила Ніна Пономарьова, піар-менеджерка Регіни Тодоренко.

Наразі Регіна Тодоренко подала в суд, звинувативши Мішину а наклепі. Ціна позову — 8 мільйонів рублів і видалення всіх статей про скандал.

"Питання з Дариною вирішуватиметься в правовому порядку. У нас є вся доказова база, наш юрист і адвокат підготували юридично засвідчені документи, які підкріплені до позову. Поки це все має такий вигляд, що вона використовує ім'я Регіни для піару", — повідомила представниця Регіни Тодоренко.

[ + – ] Регіна Тодоренко працює над книгою

Сама ведуча, яка нещодавно народила дитину, продовжує постити фото й розповіді про те, як вона працює над книгою.