Все ради спасения бренда. Виктория Бекхэм запускает линию сумочек

Ранее, в попытке спасти свой бренд, она начала выпускать одежду больших размеров

Виктория Бекхэм оказалась не слишком успешным модельером. И сейчас делает все, чтобы удержать свой именной бренд Victoria Beckham на плаву. Она выпустила коллекцию сумочек. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Бренд Victoria Beckham и новая линия косметики Бекхэм потеряли около 6,6 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году после того, а в 2019 году "перчинка" задолжала 15,6 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса общая выручка группы Victoria Beckham Holdings упала на шесть процентов.

[ + – ] Эта сумка от Виктории Бекхэм стоит 890 фунтов стерлингов Фото: Victoria Beckham/Instagram

Концерн, основанный бывшей участницей Spice Girl, по-прежнему находится в убытке в размере 53,9 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Вики пошла на уступки и выпустила линейку одежды больших размеров, хотя раньше этого не делала.

Сейчас занялась выпуском сумочек.

Сумки впервые представили на Неделе моды весной, но в продажу они поступили только сейчас.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Я разработала каждую деталь так, чтобы она ощущалась как продолжение тела или внешнего вида. Дизайн кажется несложным, но он очень продуман. Линии плавные, а архитектура скрыта, что делает силуэт невероятно элегантным", — заявила Виктория Бекхэм.

Стоят сумки от 450 фунтов стерлингов до 1290 фунтов.

Виктория заявила, что это "вечные сумки", которые выходят за рамки сезонных коллекций и идеально вмещают все необходимое.

Напомним, ранее Дэвида Бекхэма, супруга Виктории, раскритиковали за то, что он снялся в ролике, рекламирующем государство Катар в преддверии ЧМ по футболу.

Бекхэму заплатили 10 миллионов фунтов стерлингов за съемки. Он описал Катар, как "неворятный" и "совершенный", не смотря на то, что там ущемляются права женщин и геев.