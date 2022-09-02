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Стиль жизни

Все ради спасения бренда. Виктория Бекхэм запускает линию сумочек

Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Getty Images | Виктория Бекхэм

Ранее, в попытке спасти свой бренд, она начала выпускать одежду больших размеров

Виктория Бекхэм оказалась не слишком успешным модельером. И сейчас делает все, чтобы удержать свой именной бренд Victoria Beckham на плаву. Она выпустила коллекцию сумочек. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Бренд Victoria Beckham и новая линия косметики Бекхэм потеряли около 6,6 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году после того, а в 2019 году "перчинка" задолжала 15,6 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса общая выручка группы Victoria Beckham Holdings упала на шесть процентов.

Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Эта сумка от Виктории Бекхэм стоит 890 фунтов стерлингов
Фото: Victoria Beckham/Instagram

Концерн, основанный бывшей участницей Spice Girl, по-прежнему находится в убытке в размере 53,9 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Вики пошла на уступки и выпустила линейку одежды больших размеров, хотя раньше этого не делала.

Сейчас занялась выпуском сумочек.

Сумки впервые представили на Неделе моды весной, но в продажу они поступили только сейчас.

Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм
Victoria Beckham, Виктория Бекхэм, сумки, сумка виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, стиль виктории бекхэм

"Я разработала каждую деталь так, чтобы она ощущалась как продолжение тела или внешнего вида. Дизайн кажется несложным, но он очень продуман. Линии плавные, а архитектура скрыта, что делает силуэт невероятно элегантным", — заявила Виктория Бекхэм.

Стоят сумки от 450 фунтов стерлингов до 1290 фунтов.

Виктория заявила, что это "вечные сумки", которые выходят за рамки сезонных коллекций и идеально вмещают все необходимое.

Напомним, ранее Дэвида Бекхэма, супруга Виктории, раскритиковали за то, что он снялся в ролике, рекламирующем государство Катар в преддверии ЧМ по футболу.

Бекхэму заплатили 10 миллионов фунтов стерлингов за съемки. Он описал Катар, как "неворятный" и "совершенный", не смотря на то, что там ущемляются права женщин и геев.