Все заради порятунку бренду. Вікторія Бекхем запускає лінію сумочок

Раніше, намагаючись врятувати свій бренд, вона почала випускати одяг великих розмірів.

Вікторія Бекхем виявилася не надто успішним модельєром. І зараз робить все, щоб утримати свій іменний бренд Victoria Beckham на плаву. Вона випустила колекцію сумочок. Про це пише Harpers Bazaar.

Бренд Victoria Beckham та нова лінія косметики Бекхем втратили близько 6,6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2020 році після того, а у 2019 році "перчинка" заборгувала 15,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, через пандемію коронавірусу загальний виторг групи Victoria Beckham Holdings впав на шість відсотків.

[ + – ] Ця сумка від Вікторії Бекхем коштує 890 фунтів стерлінгів Фото: Victoria Beckham/Instagram

Концерн, заснований колишньою учасницею Spice Girl, як і раніше, перебуває у збитку у розмірі 53,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Раніше Вікторія пішла на поступки та випустила лінійку одягу великих розмірів, хоча раніше цього не робила.

Нині зайнялася випуском сумочок.

Сумки вперше представили на Тижні моди навесні, але у продаж вони надійшли лише зараз.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Я розробила кожну деталь так, щоб вона відчувалася як продовження тіла чи зовнішнього вигляду. Дизайн здається нескладним, але він дуже продуманий. Лінії плавні, а архітектура прихована, що робить силует неймовірно елегантним", — заявила Вікторія Бекхем.

Коштують сумки від 450 фунтів стерлінгів до 1290 фунтів.

Вікторія заявила, що це "вічні сумки", які виходять за межі сезонних колекцій та ідеально вміщують все необхідне.

Нагадаємо, раніше Девіда Бекхема, дружина Вікторії, розкритикували за те, що він знявся в ролику, який рекламує державу Катар напередодні чемпіонату світу з футболу.

Бекхему заплатили 10 мільйонів фунтів стерлінгів за зйомки. Він описав Катар, як "неймовірний" та "досконалий", незважаючи на те, що там утискаються права жінок і геїв.