Меган Маркл рассказала, почему не хочет, чтобы ее дети ходили в британскую школу

Будущее своих детей герцогиня видит в Соединенных Штатах.

Меган Маркл призналась, почему не хочет, чтобы ее дети ходили в британскую школу. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в новом интервью The Cut.

Жена принца Гарри видит будущее своих детей в США. И по ее словам, если бы старший сын Арчи учился в Великобритании, Меган бы больше переживала за него.

"Извините, у меня с этим проблема. Это не делает меня одержимой конфиденциальностью. Это делает меня сильной и хорошей мамой, защищающей своего ребенка", — призналась герцогиня Сассекская.

[ + – ] Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот видео

Мама двоих считает, что в Великобритании ее дети более популярны, чем в Штатах, что несет непосредственную угрозу для них.

Что касается 3-летнего Арчи, то он сейчас посещает в Америке дошкольное учреждение и готов еще больше погружаться в учебу.

Сама же Меган Маркл в свое время посещала независимую школу для девушек Immaculate Heart High School в Лос-Анджелесе, которая является католическим учебным заведением. После окончания школы в 1999 герцогиня получила степень бакалавра театра и международных исследований в Школе коммуникаций Северо-Западного университета.

Ее муж, принц Гарри, получал образование в Лондоне в школах Уэтерби и Ладгроув, а затем в Итонском колледже. Сын принцессы Дианы решил не поступать в университет, а пройти десятимесячную подготовку офицеров в Королевской военной академии Сандгерста.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

Отметим, что герцогские супруги переехали в США в начале 2020. Уже там у них родилась дочь Лилибет Диана. Также пара воспитывает старшего сына Арчи.

Напомним, почему 3-летний Арчи очень популярен в школе.

Также Фокус писал о том, что Меган Маркл может опубликовать дневник дворцовых тайн.