Меган Маркл розповіла, чому не хоче, щоб її діти ходили в британську школу

Майбутнє своїх дітей герцогиня бачить у Сполучених Штатах.

Меган Маркл зізналася, чому не хоче, аби її діти ходили в британську школу. Про це герцогиня Сассекська розповіла у новому інтерв'ю The Cut.

Дружина принца Гаррі бачить майбутнє своїх дітей у США. І за її словами, якби старший син Арчі навчався у Великобританії, Меган би більше переймалася за нього.

"Вибачте, у мене з цим проблема. Це не робить мене одержимою конфіденційністю. Це робить мене сильною і хорошою мамою, яка захищає свою дитину", — зізналася герцогиня Сассекська.

[ + – ] Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скриншот видео

Мама двох вважає, що у Великобританії її діти є більш популярними, ніж у Штатах, що несе безпосередню загрозу для них.

Щодо 3-річного Арчі, то він відвідує в Америці дошкільний заклад та готовий ще більше занурюватися в навчання.

Сама ж Меган Маркл свого часу відвідувала незалежну школу для дівчат Immaculate Heart High School у Лос-Анджелесі, яка є католицьким закладом освіти. Після закінчення школи у 1999 році герцогиня отримала ступінь бакалавра театру та міжнародних досліджень у Школі комунікацій Північно-Західного університету.

Її чоловік, принц Гаррі здобував освіту у Лондоні в школах Уетербі та Ладгроув, а потім у Ітонському коледжі. Син принцеси Діани вирішив не вступати до університету, а пройти десятимісячну підготовку офіцерів у Королівській військовій академії Сандгерст.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

Зазначимо, що герцогське подружжя переїхало до США на початку 2020. Уже там у них народилася донька Лілібет Діана. Також пара виховує старшого сина Арчі.

Нагадаємо, чому 3-річний Арчі дуже популярний у школі.

Також Фокус писав про те, що Меган Маркл може опублікувати щоденник палацових таємниць.