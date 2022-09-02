Дженнифер Лопес показала официальные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Лопес откровенно рассказала о том, какие мысли и переживания сопровождали самый счастливый день в ее жизни.

53-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес впервые рассказала поклонникам о том, как прошла ее свадьба с Беном Аффлеком, и поделилась эмоциями по поводу эмоций, которые переживала и переживает сейчас. Об этом она написала на сайте On The JLo, опубликовав не только рассказ, но и снимки с мероприятия.

В публикации Дженнифер рассказала о том, что всю неделю перед свадьбой их преследовали неприятности: на закате шел дождь, а они с Беном переживали, прибудут ли вовремя все гости. Более того, у обоих начались проблемы с желудком, и до праздничных выходных они лечились.

"Правда в том, что у меня никогда не было ни единого сомнения. Всю неделю я чувствовала спокойную и легкую уверенность, что мы в Божьих руках", – написала Джей Ло.

Фото: On The JLo

Утро субботы порадовало ярким солнцем и прекрасной погодой:

"В 06:45, в субботу, 20 августа, солнце вырвалось на свободу и бросило свои лучи, как маленькие бриллианты, танцующие над рекой за импровизированным алтарем на нашем заднем дворе. Небо было ясным голубым, и далекие белоснежные облака крепко держались в небе. Когда солнце садилось за живые дубы, покрытые испанским мхом, теплый ветерок пронесся над лужайкой, где сидели наши самые близкие родственники и друзья, и, наконец, я начала спускаться по лестнице, которая станет проходом, который приведет меня к остальной части моей жизни. Аааа… так и было на самом деле…".

Дженнифер рассказала, что все пятеро их детей от предыдущих браков шли вместе с ней к алтарю.

"20 лет между этими мечтами о юности и взрослым миром любви и семьи, которые мы приняли в тот день, принесли в этот брак больше, чем любой из нас мог себе представить. Мы не только поженились ами, мы ввели наших детей в новую семью. Это были единственные люди, которых мы попросили стать за нами на нашей свадьбе. К нашей большой чести и радости, каждый сделал это", – продолжила Лопес.

По ее словам, в тот вечер они с Беном были самыми счастливыми людьми в мире:

Фото: On The JLo Фото: On The JLo

"Рильке считал, что любви нужно учиться, а учиться нужно долго. Нужно стать цельным ради другого человека, чтобы два одиночества "граничили, защищали и приветствовали друг друга". Слияние и отречение требуют мудрости, самосознания и почти невозможны в пылу юношеского нетерпения. Правда в том, что у всех разные истории, и у всех нас есть свои пути. Нет двух одинаковых людей. Но для нас это было идеальное время. Ничто никогда не казалось мне более правильным, и я знала, что мы, наконец, "успокоились" так, как это возможно только тогда, когда вы понимаете потерю и радость, и вы достаточно испытаны в битвах, чтобы никогда не принимать важные вещи как должное или позволять глупым вникать".

Напомним, Дженнифер поделилсь снимком своего мужа с его матерью. Фото было сделано во время трехдневного празднования свадьбы в особняке Аффлека в Джорджии.