Дженніфер Лопес показала офіційні фото з весілля з Беном Аффлеком

Лопес відверто розповіла про те, які думки та переживання супроводжували найщасливіший день у її житті.

53-річна співачка та актриса Дженніфер Лопес вперше розповіла шанувальникам про те, як пройшло її весілля з Беном Аффлеком, та поділилася враженнями про емоції, які переживала тоді і переживає зараз. Про це вона написала на сайті On The JLo, опублікувавши не лише розповідь, а й знімки із заходу.

У публікації Дженніфер розповіла про те, що весь тиждень перед весіллям їх переслідували неприємності: на заході сонця йшов дощ, а вони з Беном переживали, чи вчасно прибудуть усі гості. Понад те, в обох почалися проблеми зі шлунком, і до святкових вихідних вони лікувалися.

"Правда в тому, що я ніколи не мала жодного сумніву. Весь тиждень я відчувала спокійну і легку впевненість, що ми в Божих руках", — написала Джей Ло.

Фото: On The JLo

Ранок суботи порадував яскравим сонцем та прекрасною погодою:

"О 06:45, у суботу, 20 серпня, сонце вирвалося на волю і кинуло свої промені, як маленькі діаманти, що танцюють над річкою за імпровізованим вівтарем на нашому задньому дворі. Небо було ясним блакитним, і далекі білі хмари міцно трималися в небі. Коли сонце сідало за живі дуби, вкриті іспанським мохом, теплий вітерець промайнув над галявиною, де сиділи наші найближчі родичі та друзі, і, нарешті, я почала спускатися сходами, які стануть проходом, який приведе мене до решти мого життя… так і було насправді…”.

Дженніфер розповіла, що всі п'ятеро їхніх дітей від попередніх шлюбів йшли разом із нею до вівтаря.

"20 років між цими мріями про юність і дорослим світом любові та сім'ї, які ми прийняли в той день, принесли в цей шлюб більше, ніж будь-хто з нас міг собі уявити. Ми не тільки одружилися, ми ввели наших дітей у нову сім'ю". Це були єдині люди, яких ми попросили стати за нами на нашому весіллі. На нашу велику честь і радість, кожен зробив це", — продовжила Лопес.

За її словами, того вечора вони з Беном були найщасливішими людьми у світі:

Фото: On The JLo Фото: On The JLo

"Рільке вважав, що кохання треба вчитися, а вчитися треба довго. Потрібно стати цілісним заради іншої людини, щоб дві самотності "межували, захищали і вітали одне одного". Злиття та зречення вимагають мудрості, самосвідомості та майже неможливі в запалі юнацького нетерпіння. Правда в тому, що у всіх різні історії, і у всіх нас є свої шляхи. Немає двох однакових людей. Але для нас це був ідеальний час. Ніщо ніколи не здавалося мені правильнішим, і я знала, що ми, нарешті, "заспокоїлися" так, як це можливо тільки тоді, коли ви розумієте втрату і радість, і ви достатньо випробувані у битвах, щоб ніколи не приймати важливі речі як належне або дозволяти дурним вникати”.

Нагадаємо, Дженніфер поділилася знімком свого чоловіка з його матір'ю. Фото було зроблено під час триденного святкування весілля в особняку Аффлека у Джорджії.