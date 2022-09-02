Дженніфер Лопес показала зворушливе фото своїх чоловіка та свекрухи

Сім'я Бена Аффлека прийняла Дженіфер із розкритими обіймами.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно вийшла заміж за оскароносного Бена Аффлека, насолоджується своїм статусом і всіляко демонструє любов до чоловіка та його родини. Доказом цього є фото, яке артистка опублікувала на своєму сайті On The JLo. На чорно-білому знімку — Бен обіймає свою матір Крістін Енн Болдт. Кадр було зроблено під час весільної вечірки.

Мати актора була серед 135 гостей у його маєтку Джорджії, де відбулося триденне святкування весілля. На фото вона зображена у чорному топі, білих штанах і строкатій блузці-накидці, а Бен — у білій сорочці, жилеті та штанах.

[ + – ] Бен Аффлек із матір'ю Крістін Енн Болдт Фото: On The JLo

За день до церемонії Болдт потрапила до лікарні. Жінка серйозно поранила ногу і їй знадобилася допомога лікарів.

Крім Бена, Крістін має ще одного сина, Кейсі. 47-річний брат нареченого не зміг бути присутнім на весіллі, але привітав Джей Ло в сім'ї дописом в Instagram. Він опублікував архівне фото, на якому Бен і Дженніфер 20 років тому, коли вони зустрічалися вперше.

"Гарних речей варто чекати. Тут на вас чекають перипетії, нові починання та пошуки нових резервуарів старого кохання. Ласкаво просимо до родини. Приготуйся до справжньої дисфункції! Жартую. Я жартую. Джен, ти перлина. Ми любимо тебе так сильно!" — написав він.

[ + – ] Бен і Дженніфер 20 років тому

На своє весілля Джей Ло одягла три розкішні сукні від Ralph Louren. Перші фото з урочистостей вона опублікувала за кілька днів, і кадри викликали питання у її підписників, оскільки на жодному з фото не було її чоловіка.

На весіллі в Джорджії серед гостей були найкращий друг Бена Аффлека Мет Деймон із дружиною Лусіаною Баррозу, голлівудський агент із пошуку талантів Патрік Уайтселл, його дружина, модель та акторка Піа Міллер, та багато інших.

У своєму інформаційному бюлетні Лопес розповіла, що вони з Беном сміялися з того, що знову одружилися в їхньому віці.

"Ми обоє були одружені раніше, і ми вже не зовсім діти, але чомусь тепер це здавалося єдиним віком, який мав сенс", — зазначила вона.

Нагадаємо, Дженіфер Лопес і Бен Аффлек повернулися до США після другого медового місяця в Італії. Перший вони провели у Парижі після того, як розписалися у Лас-Вегасі на скромній церемонії.