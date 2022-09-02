Дженнифер Лопес показала трогательное фото своих мужа и свекрови

Семья Бена Аффлека приняла Дженифер с распростертыми объятиями.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно вышла замуж за оскароносного Бена Аффлека, наслаждается своим статусом и всячески демонстрирует любовь к супругу и его семье. Доказательство тому – фотография, которую артистка опубликовала на своем сайте On The JLo. На черно-белом снимке – Бен обнимает свою мать Кристин Энн Болдт. Кадр был сделан во время свадебной вечеринки.

Мать актера была в числе 135 гостей в его поместье Джорджии, где прошло трехдневное празднование свадьбы. На фотографии она изображена в черном топе, белых брюках и пестрой блузе-накидке, а Бен – в белой рубашке, жилете и брюках.

[ + – ] Бен Аффлек с матерью Кристин Энн Болдт Фото: On The JLo

За день до церемонии Болд попала в больницу. Женщина серьезно поранила ногу, и ей понадобилась помощь врачей.

Кроме Бена, у Кристин есть еще один сын, Кейси. 47-летний брат жениха не смог присутствовать на свадьбе, но поприветствовал Джей Ло в семье постом в Instagram. Он опубликовал архивное фото, на котором Бен и Дженнифер 20 лет назад, когда они встречались впервые.

"Хороших вещей стоит ждать. Здесь вас ждут перипетии, новые начинания и поиски новых резервуаров старой любви. Добро пожаловать в семью. Приготовься к настоящей дисфункции! Шучу. Я шучу. Джен, ты жемчужина. Мы любим тебя так сильно!", – написал он.

[ + – ] Бен и Дженнифер 20 лет назад

На свою свадьбу Джей Ло надела три роскошных платья от Ralph Louren. Первые фото с торжества она опубликовала через несколько дней, и кадры вызвали вопросы у ее подписчиков, поскольку ни на одном из фото не было ее супруга.

На свадьбе в Джорджии среди гостей были лучший друг Бена Аффлека Мэт Дэймон с женой Лусианой Баррозу, голливудский агент по поиску талантов Патрик Уайтселл, его жена, модель и актриса Пиа Миллер, и многие другие.

В своем информационном бюллетне Лопес рассказала, что они с Беном смеялись над тем, что снова поженились в их возрасте.

"Мы оба были женаты раньше, и мы уже не совсем дети, но почему-то теперь это казалось единственным возрастом, который имел смысл", – отметила она.

Напомним, Дженифер Лопес и Бен Аффлек вернулись в США после второго медового месяца в Италии. Первый они провели в Париже после того, как расписались в Лас-Вегасе на скромной церемонии.