Необычный десерт. Рецепт брауни с фасолью и шоколадом без муки

Вы точно удивите своих гостей и родных.

Из фасоли можно не только варить борщи и супы. С помощью этого бобового можно создать даже вкусный и необычный десерт – популярный брауни.

Ингредиенты

1 стакан сырой фасоли, или два стакана отварной

2 куриных яйца

4 ст. ложки какао

50 г черного горького шоколада

2 ст ложки молока

1 ч. ложка растворимого кофе

1 ч. ложка соды

100 г сахара

Для начала берем фасоль и замачиваем на 4 часа (а лучше на ночь). После этого отвариваем до готовности и охлаждаем ее.

Беремся за яйца и сбиваем их с сахаром. Добавляем в консистенцию шоколад и все это хорошо перемешиваем блендером.

Кофе растворяем в двух ложках молока.

Все ингредиенты складываем в блендер и взбиваем до однородной массы. Выпекаем ее 30-40 мин в предварительно разогретой до 170-180 градусов духовке или в мультиварке.

После приготовления даем хорошо остыть нашему брауни. После этого разрезаем его и выкладываем на тарелку.

Важно подобрать качественный шоколад, ведь от него будет зависеть насыщенность вкуса всего брауни.

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