Необычный десерт. Рецепт брауни с фасолью и шоколадом без муки
Вы точно удивите своих гостей и родных.
Из фасоли можно не только варить борщи и супы. С помощью этого бобового можно создать даже вкусный и необычный десерт – популярный брауни.
Ингредиенты
- 1 стакан сырой фасоли, или два стакана отварной
- 2 куриных яйца
- 4 ст. ложки какао
- 50 г черного горького шоколада
- 2 ст ложки молока
- 1 ч. ложка растворимого кофе
- 1 ч. ложка соды
- 100 г сахара
Для начала берем фасоль и замачиваем на 4 часа (а лучше на ночь). После этого отвариваем до готовности и охлаждаем ее.
Беремся за яйца и сбиваем их с сахаром. Добавляем в консистенцию шоколад и все это хорошо перемешиваем блендером.
Кофе растворяем в двух ложках молока.
Все ингредиенты складываем в блендер и взбиваем до однородной массы. Выпекаем ее 30-40 мин в предварительно разогретой до 170-180 градусов духовке или в мультиварке.
После приготовления даем хорошо остыть нашему брауни. После этого разрезаем его и выкладываем на тарелку.
Важно подобрать качественный шоколад, ведь от него будет зависеть насыщенность вкуса всего брауни.
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