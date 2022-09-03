Незвичайний десерт. Рецепт брауні з квасолею та шоколадом без борошна

Ви точно здивуєте своїх гостей та рідних.

З квасолі можна не тільки варити борщі та супи. За допомогою цього бобового можна створити навіть смачний та незвичайний десерт — популярний брауні.

Інгредієнти

1 склянка сирої квасолі або дві склянки відвареної

2 курячих яйця

4 ст. ложки какао

50 г чорного гіркого шоколаду

2 ст ложки молока

1 ч. ложка розчинної кави

1 ч. ложка соди

100 г цукру

Для початку беремо квасолю та замочуємо її на 4 години (а краще на ніч). Після цього відварюємо до готовності та охолоджуємо її.

Беремося за яйця та збиваємо їх з цукром. Додаємо до консистенції шоколад і усе це гарно перемішуємо блендером.

Каву розчиняємо в двох ложках молока.

Усі інгредієнти складаємо в блендер та збиваємо до однорідної маси. Випікаємо її 30-40 хв у заздалегідь розігрітій до 170-180 градусів духовці або у мультиварці.

Після приготування даємо добре остигнути нашому брауні. Після цього розрізаємо його та викладаємо на тарілку.

Важливо підібрати якісний шоколад, адже від нього залежатиме насиченість смаку всього брауні.

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