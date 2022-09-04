Кейт Мосс выбрала платье от украинского дизайнера за 70 тысяч гривен (фото)

Слава об украинских дизайнерах ширится по миру все активнее.

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс вышла в свет в платье от украинской дизайнера. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Джонни Деппа прогулялась по Лондону в платье в стиле бохо-шик. Компанию звезде подиумов 90-х составил ее нынешний бойфренд, фотограф Николай фон Бисмарк.

Для ранней осенней прогулки Кейт Мосс выбрала образ из коллекции украинской дизайнера Виты Кин (Vita Kin). Модель продемонстрировала яркое льняное платье свободного кроя Arizona с вышивкой и разноцветным геометрическим принтом.

[ + – ] Кейт Мосс в Лондоне

К своему аутфиту британская знаменитость добавила солнцезащитные очки, классические черные балетки и массивную сумку от ALAÏA. Волосы Кейт Мосс были распущены.

Тем временем спутник супермодели 90-х выбрал для выхода total-black образ и сумку от Louis Vuitton. Как известно, пара сходила вместе на шоппинг.

[ + – ] Кейт Мосс продемонстрировала платье от украинской дизайнера

Украинская дизайнер Вита Кин известна коллекциями одежды с национальными мотивами. А платье, похожее на наряд Кейт Мосс, стоит на официальном сайте бренда 1 950 долларов (свыше 70 тысяч гривен).

Сама 48-летняя Кейт Мосс также в скором времени будет выпускать одежду от своего имени.

Напомним, накануне английская певица Рита Ора выступила на известном фестивале в наряде украинского дизайнера.

Также Фокус писал о подарке королеве Елизавете Второй от украинского дизайнера шляп Руслана Багинского.