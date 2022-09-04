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Стиль життя

Кейт Мосс обрала сукню від українського дизайнера за 70 тисяч гривень (фото)

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Фото: Coca-Cola | Кейт Мосс

Слава про українських дизайнерів шириться світом усе активніше.

48-річна британська супермодель Кейт Мосс вийшла у світ у сукні від української дизайнерки. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Джонні Деппа прогулялася Лондоном у сукні у стилі бохо-шик. Компанію зірці подіумів 90-х склав її теперішній бойфренд, Микола фон Бісмарк.

Для ранньоосінньої прогулянки Кейт Мосс обрала образ з колекції української дизайнерки Віти Кін (Vita Kin). Модель продемонструвала яскраву лляну сукню вільного крою Arizona з вишивкою та різнокольоровим геометричним принтом.

Кейт Мосс у Лондоні

До свого аутфіту британська знаменитість додала сонцезахисні окуляри, класичні чорні балетки та масивну сумку-тоут від ALAÏA. Волосся Кейт Мосс було розпущене.

Тим часом супутник супермоделі 90-х обрав для виходу total-black образ та сумку від Louis Vuitton. Як відомо, пара сходила разом на шопінг.

Кейт Мосс продемонструвала сукню української дизайнерки

Українська дизайнерка Віта Кін відома колекціями одягу з національними мотивами. А сукня, схожа на вбрання Кейт Мосс, коштує на офіційному сайті бренду 1 950 доларів (понад 70 тисяч гривень).

Сама 48-річна Кейт Мосс також незабаром випускатиме вбрання від своїм іменем.

Нагадаємо, напередодні англійська співачка Ріта Ора виступила на відомому фестивалі у вбранні від українського дизайнера.

Також Фокус писав про подарунок королеві Єлизаветі Другій від українського дизайнера капелюхів Руслана Багінського.