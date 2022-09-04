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Журналистка Лада Лузина выясняет под какой звездой родился Булгаков, что его преследуют несчастья

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Фото: Соцсети | Памятник Михаилу Булгакову в Киеве

Ранее Национальный союз писателей Украины потребовал ликвидировать музей Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве.

Писательница Лада Лузина, автор цикла книг про киевских ведьм, задалась вопросом, почему известный писатель постоянно попадает в скандалы даже после смерти и не связано ли это с астрологией.

Напомним, в конце лета 2022 года разгорелся скандал, секретариат Национального союза писателей Украины (НСПУ) потребовал ликвидировать музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и открыть на его основе музей украинского композитора Александра Кошицы, который проживал в этом доме. По их мнению, музею писателя, который негативно высказывался в адрес Украины, не место в украинской столице.

В Министерстве культуры выступили против. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил на брифинге, что хоть Булагов и позволял себе негативные замечания о Украине в своих произведениях, но "музей в Киеве не может нести ответственность за самого писателя Михаила Булгакова". Ткаченко напомнил, что Булгаков был киевлянином и отметил, что Союзу писателей Украины есть чем заняться, кроме того, что решать судьбу музея Булгакова.

А известная журналистка и писательница Лада Лузина задалась целью выяснить, что не так с Михаилом Булгаковым с точки зрения астрологии и почему автор "Мастера и Маргариты" постоянно попадает в скандалы. Причем, как при жизни, так и после смерти.

"Под какими звездами и планетами родился Булгаков, в каком доме у него пресловутая черная луна?", — спросила Лузина у подписчиков и напомнила, что писатель родился в ночь на 15 мая 1891 года в Киеве.

В комментариях отметили, что, согласно астрологии, Булгаков оказался человеком, "который всегда и во всех ситуациях оказывался "против всех".

А ситуация с НСПУ возникла из-за того, что "весенние затмения совпали с его ретро Меркурием и Солнцем".

Согласно ведической астрологии, как отметили читатели Лузиной, у Булгакова Луна находится в шестом доме. И это дает "проблемы, связанные с пессимистическим образом мыслей, периодами изгнания или заключения в тюрьму, заболеваниями желудка. Они имеют врагов и страдают от унижения или критики. Они интересуются спиритуализмом и ленивы в делах, относящихся к материальному".

А согласно обычной астрологии, по приблизительной карте Булгакова получается, что Лилит соединялась с Сатурном в Деве и была оппозицией с Белой Луной в соединении с Юпитером в Рыбах. "Лилит — искажение, крайности. Дева — порядок. Сатурн — дисциплина и те же правила, порядок, учительство. Лилит искажает это в его сознании".

"Я бы назвала это черным учительством. Как через кривое зеркало он видел ангельскую девичью чистоту. Там поселился Дьявол. И Ангел-Хранитель с другим учителем и покровителем в обнимку в знаке творчества и связи с интуицией и коллективным бессознательным. А вот их оппозиция как раз говорит о том, что всю жизнь в этом человеке (а мы видим, что и после жизни) боролось Добро и Зло, как на качелях. Ну и, конечно, Узлы могут показать по домам писательства и учительства, что Фортуна его любила. А темы он выбирал для своих книг Плутонианские — потусторонние и меняющие сознание читателей", — отметил один из астрологов в комментариях и уточнил, что, согласно астрологической карте Булгакова, его буквально преследовали "дискуссии, ругань, сплетни и СМИ".

Некоторые просто провели аналогии с прошлым, когда сам Булгаков писал о том, что "произведя анализ вырезок, обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных — 298. 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Обо мне писали как "о Булгакове, который чем был, тем и останется, новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы".

Напомним, Алексей Копытько, советник министра обороны Украины, написал свое мнение по поводу происходящего с музеем Булгакова и отметил, что НСПУ был создан в 1934 году, после того, как сталинский режим истребил миллионы непокорных украинцев с помощью Голодомора. И по мнению советника, борьба с музеем, — "это чистейшее проявление классовой ненависти, обострившееся на почве ложного понимания конъюнктуры".