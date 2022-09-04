Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Журналістка Лада Лузіна з'ясовує, під якою зіркою народився Булгаков, що його переслідують нещастя

Михайло булгаков, лада лузіна, астрологія, астрологічний прогноз, карта булгакова, музей булгакова
Фото: Соцсети | Пам'ятник Михайлу Булгакову в Києві

Раніше Національна спілка письменників України вимагала ліквідувати музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі в Києві.

Письменниця Лада Лузіна, авторка циклу книг про київських відьом, поцікавилася, чому відомий письменник постійно потрапляє у скандали навіть після смерті і чи не пов'язано це з астрологією.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 року спалахнув скандал, секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) вимагав ліквідувати музей російського письменника Михайла Булгакова в Києві та відкрити на його основі музей українського композитора Олександра Кошиці, який проживав у цьому будинку. На їхню думку, музею письменника, який негативно висловлювався на адресу України, не є місцем в українській столиці.

У Міністерстві культури виступили проти. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко заявив на брифінгу, що хоч Булгаков і дозволяв собі негативні зауваження про Україну у своїх творах, але "музей у Києві не може відповідати за самого письменника Михайла Булгакова". Ткаченко нагадав, що Булгаков був киянином і зазначив, що Спілці письменників України є чим зайнятися, крім того, що вирішуватиме долю музею Булгакова.

А відома журналістка та письменниця Лада Лузіна поставила за мету з'ясувати, що не так з Михайлом Булгаковим з погляду астрології і чому автор "Майстра та Маргарити" постійно потрапляє у скандали. Причому як за життя, так і після смерті.

"Під якими зірками та планетами народився Булгаков, у якому домі у нього горезвісний чорний місяць?" — запитала Лузіна у підписників і нагадала, що письменник народився в ніч проти 15 травня 1891 року в Києві.

У коментарях зазначили, що, згідно з астрологією, Булгаков виявився людиною, "яка завжди і в усіх ситуаціях опинялася "проти всіх".

А ситуація з НСПУ виникла через те, що "весняні затемнення збіглися з його ретро Меркурієм та Сонцем".

Згідно з ведичною астрологією, як зазначили читачі Лузіної, у Булгакова Місяць знаходиться у шостому домі. І це дає "проблеми, пов'язані з песимістичним способом думок, періодами вигнання або ув'язнення, захворюваннями шлунка. Вони мають ворогів і страждають від приниження або критики. Вони цікавляться спіритуалізмом і ліниві у справах, що належать до матеріального".

А згідно зі звичайною астрологією, за приблизною картою Булгакова виходить, що Ліліт з'єднувалася з Сатурном у Діві і була опозицією з Білим Місяцем у поєднанні з Юпітером у Рибах. "Ліліт — спотворення, крайнощі. Діва — порядок. Сатурн — дисципліна і ті ж правила, порядок, вчительство. Ліліт спотворює це в його свідомості".

"Я б назвала це чорним учительством. Як через криве дзеркало він бачив ангельську дівочу чистоту. Там оселився Диявол. І Ангел-Хранитель з іншим учителем і покровителем в обіймах у знаку творчості та зв'язку з інтуїцією та колективним несвідомим. А ось їхня опозиція якраз говорить про те, що все життя в цій людині (а ми бачимо, що й після життя) боролося Добро і Зло, як на гойдалках... Ну і, звичайно, Вузли можуть показати по домах письменства та вчительства, що Фортуна його любила. А теми він вибирав для своїх книг Плутоніанські — потойбічні та змінюючі свідомість читачів", — зазначив один з астрологів у коментарях і уточнив, що, згідно з астрологічною картою Булгакова, його буквально переслідували "дискусії, лайка, плітки та ЗМІ".

Деякі просто провели аналогії з минулим, коли сам Булгаков писав про те, що "зробивши аналіз вирізок, виявив у пресі СРСР за десять років моєї літературної роботи 301 відгук про мене. З них: похвальних було 3, вороже-лайливих — 298. 298 є дзеркальним відбитком мого письменницького життя. Про мене писали як "про Булгакова, який чим був, тим і залишиться, новобуржуазним поріддям, що бризкає отруєною, але безсилою слиною на робітничий клас та його комуністичні ідеали".

Нагадаємо, Олексій Копитько, радник міністра оборони України, написав свою думку з приводу того, що відбувається з музеєм Булгакова, і зазначив, що НСПУ створили 1934 року, після того, як сталінський режим винищив мільйони непокірних українців за допомогою Голодомору. І на думку радника, боротьба з музеєм, — "це найчистіший прояв класової ненависті, що загострився на ґрунті хибного розуміння кон'юнктури".