Журналістка Лада Лузіна з'ясовує, під якою зіркою народився Булгаков, що його переслідують нещастя

Раніше Національна спілка письменників України вимагала ліквідувати музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі в Києві.

Письменниця Лада Лузіна, авторка циклу книг про київських відьом, поцікавилася, чому відомий письменник постійно потрапляє у скандали навіть після смерті і чи не пов'язано це з астрологією.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 року спалахнув скандал, секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) вимагав ліквідувати музей російського письменника Михайла Булгакова в Києві та відкрити на його основі музей українського композитора Олександра Кошиці, який проживав у цьому будинку. На їхню думку, музею письменника, який негативно висловлювався на адресу України, не є місцем в українській столиці.

У Міністерстві культури виступили проти. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко заявив на брифінгу, що хоч Булгаков і дозволяв собі негативні зауваження про Україну у своїх творах, але "музей у Києві не може відповідати за самого письменника Михайла Булгакова". Ткаченко нагадав, що Булгаков був киянином і зазначив, що Спілці письменників України є чим зайнятися, крім того, що вирішуватиме долю музею Булгакова.

А відома журналістка та письменниця Лада Лузіна поставила за мету з'ясувати, що не так з Михайлом Булгаковим з погляду астрології і чому автор "Майстра та Маргарити" постійно потрапляє у скандали. Причому як за життя, так і після смерті.

"Під якими зірками та планетами народився Булгаков, у якому домі у нього горезвісний чорний місяць?" — запитала Лузіна у підписників і нагадала, що письменник народився в ніч проти 15 травня 1891 року в Києві.

У коментарях зазначили, що, згідно з астрологією, Булгаков виявився людиною, "яка завжди і в усіх ситуаціях опинялася "проти всіх".

А ситуація з НСПУ виникла через те, що "весняні затемнення збіглися з його ретро Меркурієм та Сонцем".

Згідно з ведичною астрологією, як зазначили читачі Лузіної, у Булгакова Місяць знаходиться у шостому домі. І це дає "проблеми, пов'язані з песимістичним способом думок, періодами вигнання або ув'язнення, захворюваннями шлунка. Вони мають ворогів і страждають від приниження або критики. Вони цікавляться спіритуалізмом і ліниві у справах, що належать до матеріального".

А згідно зі звичайною астрологією, за приблизною картою Булгакова виходить, що Ліліт з'єднувалася з Сатурном у Діві і була опозицією з Білим Місяцем у поєднанні з Юпітером у Рибах. "Ліліт — спотворення, крайнощі. Діва — порядок. Сатурн — дисципліна і ті ж правила, порядок, вчительство. Ліліт спотворює це в його свідомості".

"Я б назвала це чорним учительством. Як через криве дзеркало він бачив ангельську дівочу чистоту. Там оселився Диявол. І Ангел-Хранитель з іншим учителем і покровителем в обіймах у знаку творчості та зв'язку з інтуїцією та колективним несвідомим. А ось їхня опозиція якраз говорить про те, що все життя в цій людині (а ми бачимо, що й після життя) боролося Добро і Зло, як на гойдалках... Ну і, звичайно, Вузли можуть показати по домах письменства та вчительства, що Фортуна його любила. А теми він вибирав для своїх книг Плутоніанські — потойбічні та змінюючі свідомість читачів", — зазначив один з астрологів у коментарях і уточнив, що, згідно з астрологічною картою Булгакова, його буквально переслідували "дискусії, лайка, плітки та ЗМІ".

Деякі просто провели аналогії з минулим, коли сам Булгаков писав про те, що "зробивши аналіз вирізок, виявив у пресі СРСР за десять років моєї літературної роботи 301 відгук про мене. З них: похвальних було 3, вороже-лайливих — 298. 298 є дзеркальним відбитком мого письменницького життя. Про мене писали як "про Булгакова, який чим був, тим і залишиться, новобуржуазним поріддям, що бризкає отруєною, але безсилою слиною на робітничий клас та його комуністичні ідеали".

Нагадаємо, Олексій Копитько, радник міністра оборони України, написав свою думку з приводу того, що відбувається з музеєм Булгакова, і зазначив, що НСПУ створили 1934 року, після того, як сталінський режим винищив мільйони непокірних українців за допомогою Голодомору. І на думку радника, боротьба з музеєм, — "це найчистіший прояв класової ненависті, що загострився на ґрунті хибного розуміння кон'юнктури".