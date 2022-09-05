Ирина Шейк показала, как носить брючные костюмы (фото)

Знаменитость отправилась на 79-й Венецианский кинофестиваль.

36-летняя российская модель Ирина Шейк показала, как носить брючные костюмы осенью 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов прилетела на Венецианский кинофестиваль, где уже продемонстрировала несколько элегантных образов на красной дорожке под вспышки камер. Однако не менее эффектным стал деловой образ модели накануне.

Знаменитость, которая в последние годы проживает и работает в Штатах, продемонстрировала классический черный брючный костюм, дополнив его светлой рубашкой. Волосы Шейк были распущены.

В качестве аксессуаров звезда подиумов выбрала черные солнцезащитные очки и массивную сумку. На ногах молодой мамы были кожаные черные туфли.

[ + – ] Ирина Шейк

В настоящее время внимание прессы приковано к личной жизни Ирины Шейк. Ходят слухи, что она планирует примириться со своим бывшим мужем и отцом ее 4-летней дочери, американским актером Брэдли Купером. Звездная экс-пара уже слетала вместе на отдых, а после этого появилась информация, будто родители планируют завести еще одного ребенка.

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Напомним, Ирина Шейк снялась для рекламного кампейна новой коллекции бренда Бейонсе.

Также Фокус внимательно следит за развитием любовной линии сюжета жизни 36-летней Ирины Шейк.