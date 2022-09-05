Ірина Шейк показала, як носити штанні костюми (фото)

Знаменитість відправилася на 79-й Венеційський кінофестиваль.

36-річна російська модель Ірина Шейк показала, як носити штанні костюми восени 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів прилетіла на Венеційський кінофестиваль, де вже продемонструвала кілька елегантних образів на червоній доріжці під спалах камер. Проте не менш ефектним став діловий образ моделі напередодні.

Знаменитість, котра останні роки мешкає та працює у Штатах, продемонструвала класичний чорний штанний костюм, доповнивши його світлою сорочкою. Волосся Шейк було розпущене.

У ролі аксесуарів зірка подіумів обрала чорні сонцезахисні окуляри та масивну сумку. На ногах молодої мами були шкіряні чорні туфлі.

[ + – ] Ірина Шейк

Наразі увага преси прикована до особистого життя Ірини Шейк. Ходять чутки, що вона планує примиритися зі своїм колишнім чоловіком та батьком її 4-річної доньки Бредлі Купером. Зіркова експара вже злітала разом на відпочинок, а після цього з'явилася інформація, нібито батьки планують завести ще одну дитину.

[ + – ] Ірина Шейк з донькою Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Нагадаємо, Ірина Шейк знялася для рекламного кампейну нової колекції бренду Бейонсе.

Також Фокус уважно слідкує за розвитком любовної лінії сюжету життя 36-річної Ірини Шейк.