Джордана Брюстер, звезда фильмов "Форсаж", вышла замуж за миллионера

С церемонии молодожены укатили на суперкарах из фильмов культовой франшизы

Актриса Джордана Брюстер, звезда франшизы "Форсаж", вышла замуж за генерального директора инвестиционной компании Мэйсона Морфита в Санта-Барбаре. Об этом пишет Pagesix.

Церемония прошла под открытым небом. Невеста была в белом кружевном платье из бретелек и с букетом белых роз.

[ + – ] Свадьба Джорданы Брюстер и Мэйсона Морфита

Но завершилась короткая и традиционная церемония в стиле "Форсажа": молодожены уехали веселиться на машинах из культовой франшизы.

Примечательно, но ранее Джордана была замужем за продюсером Эндрю Формом, с которым познакомилась на съемках фильма "Техасская резня бензопилой: Начало". Они развелись, а этим летом Форм женился на актрисе Александре Даддарио.

Мэйсон Морфит, генеральный директор инвестиционной компании ValueAct Capital, и Джордана Брюстер неразлучны с 2020 года и часто постят совместные снимки в соцсетях.

[ + – ] Свадьба Джорданы Брюстер и Мэйсона Морфита

На свадьбу прибыли коллеги Джорданы по "Форсажу", Вин Дизель даже чуть не опоздал на церемонию.

После церемонии молодожены отпраздновали бракосочетание в на открытом воздухе. На лугу в Монтесито служащие установили шатры для гостей.

Джордана в интервью для Glamour ранее рассказывала, что познакомилась с Мэйсоном, когда они оба еще были женаты.

[ + – ] Джордана Брюстер и Мэйсон Морфит Фото: Getty Images

"Я обратила внимание на Мэйсона на официальном приеме он был милым и обаятельным. Вскоре я подписалась на него в Instagram", — призналась Джордана.

Напомним, Фокус писал про самые роскошные и красивые свадьбы знаменитостей, богачей и прочих селебрити, что состоялись летом 2022 года.