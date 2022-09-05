Джордана Брюстер, зірка фільмів "Форсаж", вийшла заміж за мільйонера

Із церемонії молодята поїхали на суперкарах із фільмів культової франшизи.

Акторка Джордана Брюстер, зірка франшизи "Форсаж", вийшла заміж за генерального директора інвестиційної компанії Мейсона Морфіта в Санта-Барбарі. Про це пише Pagesix.

Церемонія пройшла просто неба. Наречена була в білій мереживній сукні з бретельками та з букетом білих троянд.

[ + – ] Весілля Джордани Брюстер і Мейсона Морфіта

Але завершилася коротка та традиційна церемонія в стилі "Форсажу": молодята поїхали веселитися на машинах із культової франшизи.

Цікаво, але раніше Джордана була одружена з продюсером Ендрю Формом, із яким познайомилася на зйомках фільму "Техаська різанина бензопилою: Початок". Вони розлучилися, а цього літа Форм одружився з акторкою Александрою Даддаріо.

Мейсон Морфіт, генеральний директор інвестиційної компанії ValueAct Capital, і Джордана Брюстер нерозлучні з 2020 року та часто постять спільні знімки в соцмережах.

[ + – ] Весілля Джордани Брюстер і Мейсона Морфіта

На весілля прибули колеги Джордани з "Форсажу", Він Дизель навіть мало не запізнився на церемонію.

Після церемонії молодята відсвяткували одруження на відкритому повітрі. На лузі в Монтесіто службовці встановили намети для гостей.

Джордана в інтерв'ю для Glamour раніше розповідала, що познайомилася з Мейсоном, коли вони ще були одружені.

[ + – ] Джордана Брюстер і Мейсон Морфіт Фото: Getty Images

"Я звернула увагу на Мейсона на офіційному прийомі, він був милим і привабливим. Незабаром я підписалася на нього в Instagram", — зізналася Джордана.

Нагадаємо, Фокус писав про найрозкішніші та найкрасивіші весілля знаменитостей, багатіїв та інших селебріті, що відбулися влітку 2022 року.