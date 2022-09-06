Кейт Мосс продемонстрировала идеальное платье для вечеринок (фото)

Звезда подиумов выбрала наряд с блестящими пайетками.

48-летняя британская фотомодель Кейт Мосс продемонстрировала идеальное платье для вечеринок осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов 90-х посетила презентацию книги мемуаров главного редактора Vogue Британия Эдварда Эннинфула "Видимый человек" в Лондоне. На мероприятии в британской столице Кейт Мосс появилась в блестящем платье миди с пайетками и длинными рукавами.

На ногах супермодели были ботинки со змеиным принтом. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала клатч золотого оттенка и многочисленные украшения. Волосы бывшей девушки Джонни Деппа были распущены, а дополнил вечерний аутфит легкий нюдовый макияж.

[ + – ] Кейт Мосс в Лондоне

Тем временем спутник Кейт Мосс, 35-летний фотограф Николай фон Бисмарк, был одет в классический деловой костюм.

Отметим, что в конце лета 2022 британская супермодель запустила собственный wellness-бренд COSMOSS. Таким образом звезда передаст своим поклонникам знания о секретах красоты и молодости.

Напомним, знаменитые британские супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл показали, как носить вещи из новых осенне-зимних коллекций, чтобы они не теряли своей актуальности.

Также Фокус писал о платье украинского бренда, которое накануне выбрала Кейт Мосс.